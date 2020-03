Le 22 mars 2007, Kobe Bryant continue sa folle série avec 60 points contre les Grizzlies

Allait-il faire le triplé ? C’était la question avant cette rencontre entre les Lakers et les Grizzlies. Kobe Bryant venait d’enchaîner deux matches de suite à plus de 50 points : 65 contre Portland puis 50 contre Minnesota.

Une troisième partie de rang à cette altitude et il entrerait dans l’histoire. Kobe Bryant n’a jamais manqué ce genre de rendez-vous. Les Grizzlies de Pau Gasol, qui rejoindra Los Angeles onze mois plus tard, ne peuvent rien : l’arrière californien termine avec 60 points à 20/37 au shoot, 5 rebonds et 4 passes.

« J’ai simplement la sensation que les gars arrivent à me trouver », commente-t-il, pour expliquer cette folle montée en température. « Ce n’est pas comme si je prenais des shoots compliqués de loin, il y a en quelques-uns oui, mais je suis en rythme quand je les prends. Pour cela, j’ai de bons écrans, de bonnes passes et c’est capital car j’affronte des prises à deux et à trois. »

Memphis a tout tenté en envoyant plusieurs défenseurs sur son dos, mais à cet instant, Kobe Bryant est dans une autre dimension. Il varie les angles, les positions, les feintes. Le talent et le travail font le reste. Après la rencontre, il entre dans le club très fermé des joueurs ayant cumulé trois matches de suite à au moins 50 points : Elgin Baylor, Wilt Chamberlain et Michael Jordan.

« C’est génial », poursuit-il. « J’ai grandi en idolâtrant ces joueurs. C’est un immense honneur d’être dans la même catégorie qu’eux dans les livres d’histoire. »