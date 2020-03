Il y a cinq ans, James Harden marquait 50 points pour la première fois de sa carrière

Au classement des matchs à plus de 50 points, James Harden est 4e avec 23 unités, juste derrière Kobe Bryant (25) et Michael Jordan (31), Wilt Chamberlain étant intouchable devant avec ce nombre fou de 118.

« The Beard » est donc en très bonne compagnie, et il peut en plus se targuer d’avoir atteint ce total en peu de temps puisqu’il a atteint les 50 points pour la première fois le 19 mars 2015, il y a cinq ans jour pour jour. C’était contre les Nuggets, avec une pointe à 50 points tout rond, assortis de 10 rebonds et 4 passes.

Sous les yeux du patron de la NBA et des légendes de la franchise, venus fêter les 20 ans du doublé 94/95, James Harden n’avait pas déçu et lancé son équipe dès le premier quart-temps, durant lequel il était omniprésent (12 points, 6 rebonds). Plus discret lors de la période suivante, l’arrière avait néanmoins fait la différence sur la ligne, secteur où il domine la ligue en termes de tentatives, comme l’atteste son bilan de la soirée (22/25). C’est d’ailleurs cette faculté à provoquer des fautes qui lui avait permis d’atteindre cette marque.

« De toute évidence, il accomplit une saison de MVP. Il fait un travail remarquable en créant et en allant sur la ligne » avait ainsi commenté l’une des victimes de la soirée, Randy Foye.

Quant à son coach, il était évidemment aux anges. « C’est vraiment difficile d’atteindre 50 points dans un match et il n’y a pas beaucoup de gens qui en sont capables. Ce soir, il s’est donné à fond et avait assez de jus pour y parvenir. » analysait Kevin McHale.

À l’époque, James Harden était le second meilleur scoreur de la ligue avec 26.7 points de moyenne avec 29 matches à plus de 30 points. « Mes coéquipiers sont fantastiques » avait-il réagi. « Trevor [Ariza] a remarqué ce qui se tramait, il a dribblé vers moi et m’a fait la passe. Je lui ai dit que j’allais shooter. Et c’est rentré dedans ! Un gros tir. Quand je suis agressif et branché en mode attaque, ça ouvre le jeu pour moi et mes coéquipiers. Ça fait partie de ces soirées où tout s’est bien goupillé pour moi. » Il y en aura beaucoup d’autres par la suite.