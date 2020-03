16 mars 2010 : coup d’arrêt pour les Bobcats de Boris Diaw

Avec cinq matchs d’écart entre le huitième, Portland, et le neuvième, Memphis, l’intérêt de la fin de saison à l’Ouest est le placement en vue des playoffs.

Phoenix, cinquième, veut l’avantage du terrain et ne prend pas sa rencontre face aux Wolves, bons derniers de la conférence, à la légère : ce 16 mars 2010, les Suns les battent 152-114 avec un Jason Richardson meilleur marqueur, à 27 points.

Mais Denver et San Antonio ont gagné aussi, deux des sept franchises visant l’avantage du terrain derrière les Lakers, qui valident le 50e match de leur saison contre les Kings, avec un Kobe Bryant à 30 points. Ils étaient en back-to-back après avoir affronté les Warriors du jeune Stephen Curry (29 points).

Brandon Roy et Andrew Bogut joueurs de la semaine

À l’Est, les Cavaliers sont devant avec 53 victoires et 6 d’avance sur le Magic, qui en a lui-même 4 de plus que les Hawks. C’est plus serré derrière, mais les Bulls, le Heat et les Bobcats – malgré les 20 points de Boris Diaw, et alors qu’ils restaient sur 7 succès de rang – ont tous perdu.

Côté rumeur, la grosse information du jour, c’est l’intérêt supposé de Portland pour Chris Bosh. L’intérieur est en fin de contrat, Toronto enchaîne les défaites, tout porte à croire qu’il cherchera une nouvelle équipe en juillet…

À noter que la veille, Brandon Roy et Andrew Bogut avaient été élus joueurs de la semaine. A l’Est, l’intérieur des Bucks a permis à sa formation d’enregistrer une 6e victoire d’affilée. Ses stats : 19.3 pts, 13.7 rbds et 3.7 cts de moyenne. A l’Ouest, le 4-0 de Portland sur la semaine écoulée a permis de récompenser Brandon Roy. La star des Blazers a tourné à 27 pts de moyenne avec un très bon 56.7% aux tirs.

Denver 97 – 87 Washington

Detroit 93 – 101 Cleveland

Indiana 99 – 94 Charlotte

Memphis 104 – 97 Chicago

Miami 76 – 88 San Antonio

New Jersey 84 – 108 Atlanta

Phoenix 152 – 114 Minnesota

Sacramento 99 – 106 Los Angeles Lakers