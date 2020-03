[happy birthday] Le meilleur de l’historique saison 2015-2016 de Stephen Curry

En 2014-2015, Stephen Curry avait séduit toute la ligue avec son style spectaculaire et le jeu rythmé et agréable des Warriors. MVP de la saison régulière et champion NBA, le meneur faisait désormais partie des stars reconnues et admirées dans le monde entier.

Sauf qu’on ne pouvait pas imaginer que la saison suivante, Curry allait faire encore mieux et réaliser une année inoubliable. Les chiffres donnent le vertige : 30.1 points à 50 % de réussite au shoot, 45 % à 3-pts, 90 % aux lancers-francs, 6.7 passes et 2.1 interceptions de moyenne.

En 79 matches, le prodige californien va inscrire 402 paniers à 3-pts ! Record NBA bien évidemment, qui ferait presque passer son entrée au club des « 50–40–90 » (50 % de réussite au shoot, 40 % à 3-pts, 90 % aux lancers-francs) ou son exploit de dominer le classement des points et des interceptions (comme Michael Jordan et Allen Iverson avant lui) pour de petites réussites…

Un fascinant spectacle au quotidien

Plus fort encore que la simple lecture des statistiques, l’impression visuelle. Jamais ou presque un joueur n’avait offert une telle sensation sur l’ensemble d’une saison. Celle de planer, de tout réussir sans forcer. Shaquille O’Neal, Michael Jordan ou LeBron James avaient également écrasé des saisons de leur puissance, de leur autorité. Mais là, Curry l’a fait avec une facilité, une légèreté et une fluidité absolument remarquables.

Chaque semaine, il livrait une nouvelle performance de haut vol (tout le monde a encore en tête ses 12 paniers primés contre le Thunder en février 2016 et son immense shoot de la gagne) ou un panier qui allait faire le tour du monde, des réseaux sociaux et des highlights. Pendant six mois, la ligue a vécu au rythme des show quotidiens proposés par Curry.

Un plébiscite chez les 131 votants

Les Warriors ont remporté 73 victoires, établissant le nouveau record NBA, encore plus fort que les Bulls de 1995-1996 et leurs 72 victoires, mais on pouvait quasiment oublier ce fabuleux collectif tant le meneur a illuminé de son talent les prestations de son équipe.

Des records individuels et une équipe qui plane sur la concurrence, les votants ne pouvaient pas s’y tromper et ils ont sacré Stephen Curry avec une unanimité inédite. En recevant 131 premières places sur 131 possibles, le meneur des Warriors réussissait là où O’Neal en 2000 et LeBron James en 2013 avaient « échoué » (une voix manquante à chaque fois).