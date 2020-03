Les Warriors débloquent un million de dollars pour le salaire de leurs employés

Ce fut d’abord les joueurs. Kevin Love, Blake Griffin ou encore Giannis Antetokounmpo ont chacun fait des dons pour que les salaires des personnels de salle ou de bureau de leur franchise respective soient maintenus. Zion Williamson a même été encore plus loin, en prenant en charge le salaire des employés du Smoothie King Center.

Désormais, ce sont les franchises qui mettent la main à la poche. Mark Cuban a été en première ligne.

Là, c’est Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, mais aussi les joueurs et les coaches qui ont décidé de donner un million de dollars aux employés du Chase Center.

Et les finalistes 2019 ne sont pas les seuls puisque les Lakers et les Clippers ont fait de même pour ceux qui travaillent au Staples Center. Les Kings, les Grizzlies et les Suns ont également suivi le mouvement et sans doute qu’une grande partie, voire la totalité, des franchises vont faire ce geste.