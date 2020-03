À l’appel de Spencer Dinwiddie, les Nets préparent un plan pour leur personnel

« Il va falloir s’occuper du personnel de salle non salarié. » Telle a été la demande affichée par Spencer Dinwiddie sur Twitter. Un appel à ce que sa franchise se mobilise auprès de ceux qui vont être particulièrement affectés par la suspension du championnat, pour une durée indéterminée.

Dans cette même optique, son homologue des Cavaliers, Kevin Love, a lui déjà mis la main à la poche.

Le message du meneur des Nets n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque Joe Tsai, le grand patron de la franchise, lui a répondu, toujours sur le réseau social : « Bien dit ! On prépare un plan ! » Un plan dont on ne connait pas encore les contours. Également patron d’Alibaba, il annonçait par ailleurs un don, en lien avec une fondation, de 500 000 kits de dépistage et d’un million de masques aux Américains.

Saluant la réponse de Joe Tsai, Spencer Dinwiddie ajoutait, en répondant à un utilisateur : « Je préconise que tout le monde s’implique à aider les autres. C’est de la race humaine dont il s’agit. Mettre en avant un seul groupe démographique ne rend pas service à la cause dans son ensemble. »