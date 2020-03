Bientôt opéré de l’épaule, Chandler Hutchison va en prendre pour trois à quatre mois

C’est une blessure dont il souffre depuis le début de saison. Fin novembre, sur un écran, Chandler Hutchison s’est blessé à l’épaule, et depuis il a constamment été gêné par son articulation.

Il a manqué 17 matches dans un premier temps, puis juste avant le All-Star Game, il a aggravé sa blessure. Voilà pourquoi il n’a pas joué depuis le 11 février dernier. Malgré une longue période de repos, la situation ne s’est pas améliorée. Il a donc finalement décidé de se faire opérer nous apprend la franchise via un communiqué. Un choix qui rappelle celui de Kyrie Irving, qui a aussi choisi de se faire opérer.

L’ailier passera sur le billard le 17 mars prochain et son absence est estimée à entre 12 et 16 semaines, soit trois ou quatre mois. La saison étant suspendue et les Bulls étant déjà quasiment éliminés de la course aux playoffs, Chandler Hutchison ne reviendra donc que la saison prochaine.

Avec seulement 72 matches disputés en deux saisons, le jeune joueur des Bulls est fragile et confirme la réputation de la franchise de Chicago depuis quelques années, soit celle d’une équipe où l’infirmerie est toujours pleine.