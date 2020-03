High school : parce que son fils joue peu, Dwyane Wade va zapper la finale

Sur le devant de la scène cette saison parce que son effectif comprend « Bronny » James et Zaire Wade, le lycée de Sierra Canyon s’est qualifié mardi pour la finale de l’Etat de Californie, et ESPN annonce que l’établissement affrontera samedi le vainqueur de l’autre demi-finale entre Sheldon High School (Sacramento) et Bishop O’Dowd (Oakland). C’est un événement, mais Dwyane Wade a d’ores et déjà annoncé qu’il ne serait pas là. Pourquoi ? Parce que son fiston joue peu ou pas. « Je ne serai pas là. Mon fils ne joue pas, et je ne veux rien faire contre le coach. Je ne serai pas là, mais je serai à fond derrière les gamins. »

Blessé en début de saison, Zaire Wade (18 ans) n’a tourné qu’à 4 points de moyenne cette saison selon maxpreps.com et, lui comme « Bronny », ne font pas partie des joueurs majeurs. Les stars de l’équipe, ce sont Ziaire Williams, B.J. Boston et Terren Frank, trois « seniors » qu’on retrouvera en NCAA la saison prochaine. Wade est aussi « senior » et il a des touches avec les universités de DePaul, Nebraska, Rhode Island et Toledo.

Pour « Bronny » (15 ans), la NCAA, ce ne sera pas avant 2023, et il a donc tout le temps de prendre les clés de l’un des meilleurs lycées du pays.