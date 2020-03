L’expérience de Joakim Noah, raison principale de son arrivée aux Clippers

Deux heures avant la rencontre entre les Warriors et les Clippers, c’est un Joakim Noah en nage qui enchaine les exercices sur le parquet du Chase Center. Le Français, qui a signé un contrat de dix jours avec la franchise de Los Angeles lundi, a été écarté des terrains plus de six mois à cause d’une blessure au tendon d’Achille. Malgré des mois de convalescence et de préparation en vue d’un retour en NBA, le pivot manque encore de condition physique.

Ainsi, cette nuit, il ne faisait pas partie de l’effectif des Clippers et a dû se contenter de prendre place en civil sur le banc aux côtés de ses nouveaux coéquipiers. À en croire Doc Rivers, nous ne sommes pas prêt de voir le pivot sur le terrain mais là n’est pas vraiment l’important.

Doc Rivers : « Il a participé à de nombreuses batailles, il amène de l’énergie, c’est un passeur phénoménal et un super défenseur… Mais il n’a pas joué depuis environ un an donc on verra quand il sera apte à jouer »

« C’est un super vétéran à avoir dans votre équipe, » décrivait l’entraineur. « Il a participé à de nombreuses batailles, il amène de l’énergie, c’est un passeur phénoménal et un super défenseur… Mais il n’a pas joué depuis environ un an donc on verra quand il sera apte à jouer. »

Pressé sur la question d’un potentiel début du Français face aux Nets vendredi, Doc Rivers se veut ferme. « Joakim est là en soutien des autres joueurs. S’il est actif et qu’il joue, c’est un bon signe car ça voudrait dire qu’on mène largement. Mais au jour d’aujourd’hui, il n’a pas besoin de minutes… Il sait jouer au basket. Il a juste besoin de continuer à bosser et de retrouver la forme. »

Avec l’entrée en vigueur des nouvelles règles NBA qui restreignent l’accès au vestiaire pour les journalistes, nous n’avons pas pu échanger avec Joakim Noah. Nous l’avons toutefois observé avant le match et sur le banc. Après son échauffement, il a notamment passé du temps en compagnie d’Ivica Zubac, l’autre pivot de Los Angeles.

Au même moment, Doc Rivers affirmait que le Croate « devrait poser toutes les questions qu’il a, tous les jours, et sur tous les sujets » à Joakim Noah.

Le nouveau venu semble avoir déjà pris ce rôle à cœur puisque Ivica Zubac confirmait qu’il lui avait déjà prodigué des conseils. « Nous avons évoqué ce que je fais quand je suis sur le terrain, comment je peux progresser. Nous avons parlé des playoffs, des potentiels matchups. Il a tellement d’expérience… À l’inverse, lors des mes quatre saisons dans la ligue, je n’ai participé qu’à un tour de playoffs donc pouvoir bénéficier de ses conseils sur ce que je dois faire, comment je dois me préparer va vraiment être bénéfique. »

À plusieurs reprises pendant la démonstration des Clippers au Chase Center, Joakim Noah était d’ailleurs souvent le premier à se lever pour applaudir le pivot croate. Après la rencontre, nous avons également demandé à Kawhi Leonard et à Paul George ce que l’ancienne gloire des Bulls pouvait amener à l’effectif déjà bien fourni des Clippers.

Paul George : « Il va vraiment pouvoir aider Zu (Ivica Zubac), Trez (Montrezl Harrell), et nos autres intérieurs une fois que les playoffs vont arriver. C’est extrêmement précieux, en particulier pour des jeunes joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer les playoffs »

À l’instar de Doc Rivers, c’est l’expérience et l’intelligence de jeu de Joakim Noah qui sautent aux yeux du MVP des dernières Finals. « Il va amener son leadership. Il connait la ligue sur le bout des doigts. Il a participé à des grosses batailles de playoffs. Bon esprit basket, » énumère Kawhi Leonard de façon monotone.

Paul George a lui été plus volubile car il a l’expérience d’avoir joué face à Joakim Noah et les Bulls à de nombreuses reprises avec les Pacers. « Joakim a joué tellement de minutes de playoffs, » commence-t-il. « Il va vraiment pouvoir aider Zu (Ivica Zubac), Trez (Montrezl Harrell), et nos autres intérieurs une fois que les playoffs vont arriver. C’est extrêmement précieux, en particulier pour des jeunes joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer les playoffs. Avoir quelqu’un comme Joakim sur lequel vous pouvez compter comme renfort va nous rendre meilleur. »

Si Joakim Noah offre une option supplémentaire à Doc Rivers en cas de duel face aux golgoths de la conférence Ouest, deux éléments semblent clairs. Les Clippers comptent sur lui pour être une présence dans le vestiaire et un mentor auprès des jeunes intérieurs plus que pour ce qu’il peut apporter sur le terrain. Dans cette optique, son contrat de dix jours devrait logiquement être renouvelé avant de signer une prolongation jusqu’à la fin de la saison.

Joakim Noah se trouve donc dans le rôle du vétéran chevronné qui amènera une plus-value en coulisses, à l’image des James Jones, Mike Miller ou même Kendrick Perkins chez le Heat et les Cavs de LeBron James.

« Je suis ravi de l’avoir avec nous, » assure Doc Rivers. « C’est une voix importante à avoir dans un vestiaire. »

Propos recueillis à San Francisco.