Pour Dillon Brooks, l’amitié est un point fort des Grizzlies

Derrière Ja Morant, c’est lui qui possède le deuxième plus gros temps de jeu des Grizzlies. Titulaire à l’aile, Dillon Brooks est devenu un joueur essentiel de la rotation de Taylor Jenkins, et pour lui les bons résultats doivent beaucoup à la bonne ambiance générale.

« En tant que groupe, on s’aime tous les uns les autres, et on souhaite le meilleur pour l’autre. Il règne une super amitié » a-t-il expliqué à Hoopshype.com. « C’est pour ça qu’on nous voit tous ensemble sur le terrain, et c’est incroyable. J’adore ces gars et j’adore jouer avec eux. C’est pour ça que j’ai prolongé si rapidement. Je veux en faire partie et faire partie de l’éclosion de cette nouvelle génération. J’adore juste jouer avec ces gars. »

Et Dillon Brooks de prendre exemple sur des équipes prestigieuses de ces dernières années lorsque nos confrères évoquent sa récente prise de parole avec Ja Morant pour répondre à Andre Iguodala. « Nos coéquipiers étaient derrière nous. C’est ce qui est beau. On se soutient toujours. C’est pour ça que les Warriors étaient si grands. C’est pour ça que les Cavaliers étaient si grands. Ils étaient aussi amis en dehors du terrain. Quand on se préoccupe de quelqu’un comme ça, on essaie de donner le meilleur de soi-même. Je pense que c’est ce qu’on vit ici, et je pense que c’est ce qu’on avait à l’université. Mais c’était différent de ma première année ici. L’identité a changé, et il y a une cohésion entre nous avec des gars qui aiment jouer ensemble. »

« J’ai le sentiment que les équipes ne veulent pas nous croiser »

Solidement accrochés à leur 8e place, les Grizzlies font preuve d’une grande maturité mais aussi d’une grande détermination. L’effectif a encore rajeuni après le départ de Jae Crowder alors que les blessures de Jaren Jackson Jr et Brandon Clarke n’ont pas entamé leur capital confiance.

« C’est génial. On apprend vraiment vite. Le seul moyen d’apprendre vite est de tout faire à 100% » poursuit l’ancien joueur d’Oregon. « Les gars sont à 100% et ils se nourrissent les uns les autres. Dès qu’on intègre un joueur, il s’adapte et il apprend la culture qu’on met en place. C’est un hommage à Ja Morant et Jaren Jackson Jr, et ces gars qui se donnent à fond chaque soir. Nous avons quelques vétérans ici qui partagent leurs expériences, et c’est toujours bien pour des jeunes. Mais on prend du plaisir« .

Cet enthousiasme et cet esprit de camaraderie sont devenus des marques de fabrique, et pour Dillon Brooks, les adversaires s’en méfient en prévision des playoffs.

« J’ai le sentiment que les équipes ne veulent pas nous croiser. On est l’invité surprise. On a le sentiment d’être les outsiders. On joue de manière libérée et vite. On se donne en défense, et on veut apprendre de manière naturelle. »