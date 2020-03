Dion Waiters patientera quelques matches avant de jouer pour les Lakers

Les polémiques liées à son comportement visiblement mises de côté ou oubliées, Dion Waiters pourrait être précieux en sortie de banc pour les Lakers, mais pas dans l’immédiat.

Frank Vogel a confirmé qu’il était nécessaire d’être patient avec un joueur qui, rappelons-le, n’a joué que trois matches et 42 minutes cette saison.

« Cela va prendre probablement quelques matches », annonce ainsi le coach des Lakers à ESPN. « Il n’a pas joué de la saison, donc il doit s’acclimater, s’habituer aux systèmes, avoir quelques entraînements dans les jambes. »

Frank Vogel a expliqué qu’il allait devoir mettre en place des entraînements pour permettre à Dion Waiters de rattraper son retard alors même que les playoffs se rapprochent et que la franchise veut s’économiser au maximum. L’ancien du Heat a déjà pu s’exprimer ce samedi, avec ses nouveaux coéquipiers.

Il en a profité pour faire le point sur son arrivée en Californie.

« J’ai mûri », assure-t-il, après ses déboires et suspensions à Miami. « On apprend de ses erreurs. Il ne faut pas vivre dans le passé. On vit et on apprend. Je m’assure d’être prêt physiquement et j’ai la sensation que tout le monde est motivé pour gagner ici, et gagner maintenant. Je suis heureux de faire partie de ça. »