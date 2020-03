Frank Vogel justifie le choix Dion Waiters

Après deux entretiens, Dion Waiters a bel et bien été embauché par les Lakers pour finir la saison. Et c’est son apport des deux côtés du terrain en sortie de banc qui a convaincu la franchise, même s’il n’a joué que trois matchs cette saison.

« C’est un joueur qui peut vraiment nous aider. Il a cette capacité à attaquer le cercle depuis les ailes, et il peut jouer sans ballon grâce à ses qualités sur catch-and-shoot. C’est un défenseur dur et athlétique, vraiment quelqu’un qui peut nous aider » répète l’entraîneur dans les colonnes de l’OC Register.

Un bon réseau

Les doutes sur sa condition physique, qui ont rythmé la fin de son aventure en Floride, ont donc semble-t-il été écartés. Qu’en est-il de ceux sur son comportement ? « C’est un gars prêt à passer à autre chose » assure Vogel. « Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce dont nous avons parlé, mais on est conscient de son passé, et on pense que c’est quelqu’un qui peut nous aider » répète-t-il encore.

Les liens de l’arrière au sein du club l’ont sûrement bien aidés également à signer son contrat : l’assistant Phil Handy l’a bien connu à Cleveland, le general manager Rob Pelinka est son ancien agent alors que l’actuel, Rich Paul, représente également les intérêts d’Anthony Davis et LeBron James, qui a joué avec lui une demi-saison dans l’Ohio. Autant dire que Waiters sera bien entouré pour rester dans le droit chemin.