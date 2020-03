Coude arrêt pour Evan Fournier

Pas d’Evan Fournier ce soir dans le cinq de départ du Magic qui se déplace à Minnesota puisque le Français est touché au coude. Selon Steve Clifford, il s’agit d’une entorse du ligament collatéral ulnaire droit et le joueur, comme son coach, ont annoncé qu’il pourrait être absent plusieurs matches. Pour l’instant, c’est du classique « day-to-day » mais l’entraîneur parle d’un coude toujours enflé.

C’est face au Heat, lundi soir, que l’arrière d’Orlando s’est blessé, et Steve Clifford a décidé de titulariser Wes Iwundu à sa place pour permettre à Terrence Ross de continuer à sortir du banc comme joker.

Lors du shootaround, Evan Fournier a expliqué qu’il s’était complètement luxé le coude, et qu’il avait passé une IRM. Souriant et détendu, il a expliqué qu’il pourrait jouer s’il s’agissait du coude gauche, mais c’est impossible en l’état car c’est son bras pour shooter, passer et dribbler.