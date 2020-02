[Programme du soir] Celtics – Rockets et Grizzlies – Lakers en vedette

C’est la 8e place de la conférence Ouest qui attire tous les regards puisque les Grizzlies restent sur 5 revers de suite et ils reçoivent les Lakers. A leurs trousses, les Blazers se déplacent à Atlanta et les Spurs reçoivent le Magic.

La plus belle affiche de la soirée, c’est ce Boston – Houston au TD Garden et les Rockets peuvent remporter un 6e succès de suite pour rester au contact des Nuggets et des Clippers, à égalité à la 2e place.