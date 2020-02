New Balance devient partenaire officiel de la NBA

Grâce à Kawhi Leonard, champion NBA, MVP des Finals et du dernier All-Star Game, New Balance se refait un nom dans le basket, et la NBA vient d’annoncer la signature d’un partenariat sur plusieurs années avec la marque installée dans le Massachusetts.

New Balance est le huitième équipementier chaussure à devenir partenaire officiel de la NBA après Nike (Converse, Jordan Brand), Adidas (Reebok), Under Armour et Puma. Ça signifie concrètement que la marque pourra utiliser dans ses publicités et autres moyens de communication l’image de ses joueurs sous leur maillot NBA.

Jusqu’à présent, Kawhi Leonard ou encore Dejounte Murray ne portaient pas l’équipement de leur franchise dans les publicités New Balance. C’est aussi le cas pour les fabricants chinois. Ce partenariat lance du même coup officiellement la campagne mondiale « We Got Now » avec Kawhi Leonard qui sera diffusée pour la première fois pendant le match entre les Nuggets et les Clippers dans la nuit de vendredi à samedi.