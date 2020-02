Joel Embiid à l’amende pour son doigt d’honneur

Auteur de son record en carrière lundi soir face à Atlanta, Joel Embiid a gâché sa prestation en faisant un doigt d’honneur à Kevin Huerter en toute fin de match. La NBA n’a évidemment pas apprécié, et le pivot de Philly devra s’acquitter d’une amende de 25 000 dollars. La ligue le sanctionne aussi pour son langage « coloré » en interview d’après match : un mot de quatre lettres qui lui a échappé.

Mais pourquoi Joel Embiid a-t-il fait un tel geste alors que le match était plié ? Tout simplement parce que Kevin Huerter lui a volé le ballon des mains alors qu’il laissait le chrono tourner avec moins de 20 secondes à jouer.

« On dit toujours que l’équipe qui gagne ne doit pas prendre le dernier tir quand on mène de beaucoup de points. Je pense que ça devrait marcher dans les deux sens. J’attends que le temps sur l’horloge s’épuise et j’ai le sentiment que le match est terminé. C’est pour ça que j’ai fait ça, » a-t-il expliqué. « Tu devrais juste te dire « sois meilleur la prochaine fois ». J’y ai pensé quand j’ai eu à nouveau le ballon en main, mais je me suis dit « je vais rester cool ». Mais encore une fois, ça devrait aller dans les deux sens. L’autre équipe devrait aussi respecter ça. C’est comme ça, on a eu la victoire, c’est tout ce qui m’importe ».