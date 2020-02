Renversant, le Magic arrache un succès au forceps à Brooklyn

Orlando démarre la rencontre du bon pied, avec un Evan Fournier très tonique dès les premières séquences de jeu. Le natif du Val-de-Marne plante une banderille de loin, puis défend très bien sur Caris LeVert. Mais les Nets ne se laissent pas endormir et réagissent immédiatement, par Taurean Prince puis par Jarrett Allen qui commence à faire la loi dans la peinture pour donner un premier avantage aux locaux (11-9).

Brooklyn a le couteau entre les dents et impose son rythme, et Garrett Temple fait un bien fou à son équipe des deux côtés du terrain. L’ancien King est dans la meilleure forme de sa carrière, et il aide son équipe à poser son empreinte sur le match. Malgré une réaction adverse signée Aaron Gordon, ce sont bien les Nets qui font la course en tête après le premier quart-temps (27-22).

Le Magic étouffé

La « seconde unit » locale fait un bon travail défensif, et DeAndre Jordan ferme l’accès à la peinture. Le Magic ne marque quasiment plus et a beaucoup de mal à trouver leurs intérieurs, qui n’ont quasiment aucun impact sur le match jusqu’à présent. Vucevic affiche un zero pointé au scoring, et les Floridiens sont dans le dur (38-26).

Le duo LeVert – Dinwiddie prend ses responsabilités, et ne se laisse pas prier pour sanctionner sur des tirs ouverts. Vucevic poursuit son chemin de croix pour l’instant et perd deux ballons coup sur coup, mais Evan Fournier tente de stopper l’hémorragie pour son équipe. L’arrière français est en réussite au tir (14 points), mais Spencer Dinwiddie lui répond en allant chercher le cercle (15 points). Après une première mi-temps plutôt maîtrisée, les hommes de Kenny Atkinson sont logiquement devant (54-41).

Dinwiddie fait la misère à Markelle Fultz et compagnie, et il poursuit sur la lancée de sa fin de première période. Les troupes de Steve Clifford sont dans les cordes, et les Nets continuent de leur mettre la tête sous l’eau. James Ennis III plante de loin, mais les leaders adverses ne montrent pas grand-chose, en dehors d’Evan Fournier, et Orlando prend la grêle (69-52). Dinwiddie est aussi très bon comme chef d’orchestre, et il donne plusieurs caviars à ses coéquipiers, qui ne se font pas prier pour punir de loin.

Les Nets jouent avec le feu…

Sauf que Orlando montre un sursaut d’orgueil, et Vucevic et Fournier, qui sont un peu (trop) laissés libre derrière l’arc, aident à réduire l’écart au fil des minutes. Kenny Atkinson pousse un coup de gueule mais rien n’y fait : le Magic retrouve de la vie et n’est qu’a deux possessions de retard après 36 minutes (87-81) !

Le technicien francophone est tendu. Ses joueurs ne suivent plus les consignes, et Terrence Ross puis Michael Carter-Williams sont inspirés côté adverse. LeVert perd trop de ballons et n’arrive pas à organiser le jeu des siens, et les deux équipes se répondent coup pour coup de loin. Ross plante trois paniers primés de suite, et il donne l’avantage à son équipe (102-100). Le vent a tourné en faveur des visiteurs, et Atkinson s’arrache les cheveux sur le banc.

À l’entrée du money time, tout reste à faire pour les deux franchises. Allen colle une bâche monumentale à Vucevic qui montait au dunk, et la défense de Brooklyn retrouve une certaine solidité. Mais Gordon ne l’entend pas de cette oreille et il s’enflamme (11 points au 4e quart), bien épaulé par Ross qui poursuit son festival de loin.

Orlando est proche de réaliser un gros coup en terre new-yorkaise, et le dunkeur du Magic colle un contre énorme sur Prince qui allait au cercle, et qui avait l’occasion de mettre les deux formations à égalité à dix secondes du terme. Brooklyn a une ultime occasion, mais Orlando défend parfaitement et arrache un succès précieux à l’extérieur (115-113). Les coéquipiers d’Evan Fournier peuvent encore croire à la 7e place.