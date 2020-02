[Programme du soir] Miami célèbre Dwyane Wade et les Rockets défient le Jazz

Une soirée avec beaucoup de centres d’intérêt, et on suivra ce nouveau duel entre Trae Young et Luka Doncic, All-Stars dès leur 2e année et auteurs de progressions impressionnantes. Toujours à l’Est, on sera à Miami pour suivre la rencontre entre le Heat et les Cavaliers et surtout la cérémonie du retrait du maillot de Dwyane Wade. Une vingtaine de lecteurs de Basket USA sont sur place depuis vendredi pour vivre la « Wade Week ». Au même moment, les Bucks reçoivent les Sixers dans la plus belle affiche de la soirée pour la côte Est.

A l’Ouest, le Jazz cherchera à se relancer en back-to-back, mais il y a du costaud en face : Houston ! C’est la 4e place qui est en jeu.