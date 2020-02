Le Rising Stars Challenge, une affaire de famille pour les Alexander

Gamins, Nickeil Alexander-Walker et Shai Gilgeous-Alexander s’affrontaient à NBA Live et regardaient le All-Star Game ensemble chaque année. En 2020, les deux cousins ont l’occasion de débuter une nouvelle tradition puisqu’ils participent tous les deux au Rising Stars Challenge en tant que coéquipiers dans la Team World.

« C’est vraiment fou ! C’est quelque chose dont nous avons rêvé quand nous étions enfants, » s’exclamait Nickeil lors de l’entrainement de la Team World.

Nickeil, l’arrière rookie des Pelicans, reconnait qu’il effectue une première saison en dents de scie. « Sortir de l’université, avoir du temps de jeu et du succès tôt dans la saison, et puis essayer de m’adapter et de continuer à apprendre et à progresser même quand je ne joue pas, est important. Je dois trouver un moyen de contribuer, d’amener une énergie positive, m’assurer que les gars sont dans leur match, et faire tout ce que je peux pour rester prêt si le coach fait appel à moi. »

À l’inverse, Shai, qui a été transféré cet été des Clippers au Thunder, réalise lui une super saison. Aux côtés de Chris Paul, il a permis à Oklahoma City de se hisser à la sixième place de la conférence Ouest. Le meneur d’OKC a quasiment doublé sa moyenne de points pour flirter avec les 20 points par match et se placer à la périphérie des discussions sur la sélection des remplaçants pour le All-Star Game.

La rivalité entre les deux cousins n’en est donc pas une sur le papier. « C’est lui qui a l’avantage, il n’y a pas de débats possible, » en rigole Nickeil. « J’essaie quand même de faire honneur au nom de notre famille pour que ça n’entache pas ses performances… mais j’aimerais quand même préciser que je ne suis pas loin derrière lui ! »

Propos recueillis à Chicago.