Chris Paul : « Le All-Star Game, c’est clairement un honneur et un privilège après deux saisons à gérer des blessures »

En début de saison, très peu auraient parié sur une aussi belle campagne du Thunder et sur un Chris Paul présent au All-Star Game. Tout le monde attendait plutôt que le meneur soit rapidement transféré.

Mais Oklahoma City est pour l’instant sixième de l’Ouest et afin de récompenser la franchise, les coaches ont choisi Chris Paul pour représenter le Thunder à Chicago le week-end prochain.

« C’est clairement un honneur et un privilège après avoir passé deux saisons à devoir gérer des blessures », déclare l’ancien des Rockets et des Clippers. « Ça veut dire beaucoup pour moi. C’est également une bonne chose pour notre équipe, pour la franchise. Elle a été merveilleuse depuis le premier jour avec moi. »

Avec 17.1 points à 48% de réussite au shoot, 6.6 passes et 5 rebonds de moyenne, le meneur a retrouvé en partie une efficacité digne de ses meilleures années. Alors qu’il va avoir 35 ans et qu’il partage la balle avec Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder, ce qui diminue ses statistiques, son influence est toujours aussi grande.

Dennis Schröder : « C’est un des meilleurs meneurs de l’histoire de la NBA. Il a changé la culture ici »

On annonçait une saison compliquée, Chris Paul en fait une année solide et très intéressante, couronnée donc avec cette dixième participation au All-Star Game.

« C’est une bonne nouvelle pour lui. C’est un sacré moment d’être All-Star et il le mérite », commente Steven Adams. « Surtout avec une nouvelle équipe puisqu’il faut faire avec une nouvelle dynamique, cela affecte les joueurs bien plus que les gens ne le pensent. C’est un nouveau monde qui s’ouvre devant vous, on est loin de sa famille. Donc c’est bien qu’on le souligne. »

En seulement huit matches au All-Star Game (sélectionné, il n’a pas joué en 2010), Chris Paul est déjà le deuxième passeur de l’histoire de l’événement derrière Magic Johnson. Il fut même MVP de la rencontre en 2013.

« Il est incroyable », conclut Dennis Schroder. « C’est un des meilleurs meneurs de l’histoire de la NBA. Il a changé la culture ici. Il parle à chacun d’entre nous, constamment, pendant les entraînements et les matches. Il est le leader de ce groupe. Clairement, c’est mérité. »

