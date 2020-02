Bogdan Bogdanovic ne devrait pas quitter les Kings

Le départ de Dewayne Dedmon à Atlanta a tout d’une bonne affaire pour Sacramento. Grassement payé, le pivot voulait partir et l’avait manifesté publiquement. Son vœu a été exaucé cette nuit, ce qui permet surtout aux Kings de faire les économies nécessaires pour la prochaine prolongation de Bogdan Bogdanovic, en fin de contrat l’été prochain. Car c’est désormais ce qui est envisagé en Californie.

Le Serbe, courtisé par de nombreuses équipes, devrait donc rester à Sacramento jusqu’à la fin de saison, et à en croire NBC Sports California, il ne devrait pas non plus bouger lors de la prochaine intersaison. Free agent (protégé), la franchise projetterait de s’aligner sur toutes les offres extérieures qu’il recevra cet été. Et cela tombe bien puisque l’arrière de 27 ans souhaite continuer son aventure en NBA avec les Kings.