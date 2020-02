Les Grizzlies prolongent déjà Dillon Brooks

Au coeur des nouvelles ces derniers jours après avoir « déclaré sa flamme » à Andre Iguodala, son coéquipier fantôme, Dillon Brooks a été plutôt maladroit hier soir face à Dallas, avec 13 points en 14 tirs. Mais l’ailier de 24 ans fait clairement partie des belles surprises pour Memphis qui a pour le coup décidé de prolonger son contrat sur trois années à hauteur de 35 millions de dollars.

Passé de 7 à 16 points, avec 40% de réussite à 3-points, il s’impose comme un des jeunes leaders des Grizzlies, au même titre que Ja Morant et Jaren Jackson Jr. C’est à ce titre qu’il a réagi à l’arrivée de Justise Winslow.

« Maintenant, on a un joueur qui arrive dans l’équipe et qui veut vraiment jouer avec nous et qui pense qu’on est bon. Il faut qu’on l’aide à s’intégrer au mieux, à s’acclimater à l’équipe et continuer à avancer. C’est un bon joueur, qui peut parfaitement rentrer dans notre style de jeu, qui peut courir sur la relance et créer du jeu. »

Avec un noyau de jeunes joueurs sous contrat pour encore trois ans minimum, Memphis peut travailler sur le long terme et confirmer cette belle et surprenante 8e place à l’Ouest.