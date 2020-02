Mort de Kobe Bryant : les regrets de Dwight Howard

Kobe Bryant envoie une passe lobée vers Dwight Howard qui écrase le cercle, histoire de bien marquer le retour du pivot au concours de dunks. L’image de cette réunion aurait été belle.

Invité à s’exprimer pour la première fois sur le décès de son ancien coéquipier, Dwight Howard a redit son intention de faire appel à Kobe Bryant pour ce concours, lors du All-Star Weekend de Chicago.

« Il allait faire quelque chose pour moi, ce qui me brise le cœur, » formule le pivot, encore marqué par le drame. « J’y pense tous les jours. Je n’arrive pas à le croire, je suis toujours choqué. Ça fait mal. » Il ajoute : « Je n’ai pas eu la chance de lui dire à quel point j’étais reconnaissant pour notre période ensemble et à quel point j’étais heureux d’être de retour à Los Angeles. »

Une courte période, la seule saison 2012-2013, qui avait été largement commentée. Les ambitions liées à leur association avaient été largement déçues sur le plan sportif. La relation entre les deux hommes pointée du doigt.

« Nos personnalités sont différentes mais je ne suis pas du genre à m’engueuler avec mes coéquipiers. J’ai essayé cette approche et ça n’a pas marché pour moi. Pour Kobe, ça marche », livrait par exemple le pivot en 2015. Les deux hommes avaient, depuis, multiplié les signes d’apaisement. Kobe Bryant avait récemment félicité Dwight Howard pour sa belle saison actuelle avec les Lakers.

« Beaucoup de gens pensaient que Kobe et moi, on se détestait, et il y a eu des moments où on ne se comprenait pas », reconnait le pivot aujourd’hui, avant de compléter : « C’est super triste parce que je voulais vraiment lui dire à quel point j’ai apprécié tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il a dit. Y compris au moment où nous étions dans la même équipe et qu’on ne se comprenait pas. J’ai vu un Kobe différent, j’ai même vu un changement chez moi. «