Slam Dunk Contest : Dwight Howard demande l’aide de… Kobe Bryant !

Sept ans après leur union ratée et quelques déclarations chocs, Dwight Howard et Kobe Bryant ont fait la paix, et les deux pourraient se retrouver sur un parquet pour symboliser cette réconciliation. Et pas n’importe où puisque le pivot remplaçant des Lakers aimerait que Kobe soit à ses côtés au prochain Slam Dunk Contest du All-Star Game 2020.

« J’essaie d’avoir Kobe pour m’aider au concours de dunks, et si je pouvais avoir le soutien de tous les fans des Lakers pour faire du lobbying… Ce serait vraiment bien. Ce serait énorme ! » a-t-il confié à ESPN. « Est-ce que je lui ai demandé ? Pas encore. Je veux que les fans me soutiennent d’abord. J’ai besoin d’eux, et qu’ils demandent à Kobe de le faire avec moi. Ce serait génial. »

« Essayer d’en faire le meilleur concours de tous les temps »

A 36 ans, Howard sera l’attraction de ce concours puisqu’il sera l’un des participants les plus âgés de l’histoire (34 ans) et surtout il revient après 11 ans d’absence, un record. Il révèle d’ailleurs que c’est lui qui a soumis l’idée à la NBA. « Je les ai contactés par moi-même et je leur ai dit que je voulais y participer. Ils m’ont demandé si c’était vraiment le cas. J’ai confirmé et c’est comme ça que ça s’est fait. Je pense être le plus vieux des participants au concours de dunks. »

Faux puisque Larry Nance était plus âgé lors de sa dernière participation, en 1985. Le père de l’ailier des Cavaliers avait 36 ans, moins deux jours.

Pour en revenir à Howard, pourquoi avait-il dans un premier temps démenti l’information ? « C’était à la demande de la NBA. Rien n’était encore signé, et Adam Silver m’avait demandé de ne pas confirmer. » Et à propos du concours en lui-même, a-t-il ses chances ? « Je pense simplement être dans la meilleure forme de ma carrière, et pourquoi pas me donner à 135%, et voir comment ça se passe ? » répond-il. « Je vais concourir contre des gars bien plus jeunes et il va falloir que je trouve un moyen que ce soit un concours sympa et très divertissant. Je vais venir avec quelques idées, et ça va être très plaisant. Je suis impatient d’être dans l’ambiance, et de proposer un grand show aux fans, d’essayer d’en faire le meilleur concours de tous les temps. »