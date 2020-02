Le Thunder à l’aise dans les situations tendues

Depuis le 26 décembre, le Thunder n’a pas pu profiter de deux jours de repos consécutifs, avec même trois back-to-backs. Souffler davantage aurait été sans doute profitable, surtout pour un groupe touché par les blessures.

« Ce sera agréable d’avoir des jours de repos et de pouvoir s’entraîner », annonce Danilo Gallinari, pour le mois de février. « Pouvoir passer du temps à la salle, ensemble, ce sera cool. Même si on a fait un gros mois de janvier. »

L’attaque a tenu le coup malgré les blessures

Comme le souligne le meilleur shooteur à 3-points de l’équipe, Oklahoma City a réussi son premier mois de l’année 2020 en finissant avec un bilan de 12 victoires en 17 matches. Ce qui frappe durant cette séquence, et depuis plusieurs semaines même, c’est la force mentale du Thunder dans des conditions compliquées.

« C’était remarquable d’observer l’esprit de compétition de ces joueurs pendant ce mois, et leur façon de jouer les uns pour les autres », constate Billy Donovan. « Ça en dit beaucoup sur la mentalité de ce groupe. Surtout quand on remarque que nos formations ont souvent changé à cause des blessures. »

Le coach a effectivement fait sans Terrance Ferguson, Nerlens Noel ou Abdel Nader pendant 8 matches quand Danilo Gallinari et Steven Adams ont eux manqué trois rencontres, alors que Chris Paul avait préféré ne pas jouer contre les Mavericks pour digérer le décès de Kobe Bryant.

Résultat : Billy Donovan a bricolé et tout de même assemblé une attaque efficace. Les joueurs d’Oklahoma City ont compilé 115 points de moyenne dans ce mois de janvier, à 48% de réussite au shoot. « On essaie toujours de jouer avec une identité et un style de jeu », assure le coach. « Peu importe qui est absent, quelqu’un va le remplacer en sachant son rôle et sa responsabilité. » Comme Toronto qui brille par sa régularité malgré de nombreux blessés.

Quand la pression monte, le Thunder gronde

Meilleur marqueur de l’équipe, Shai Gilgeous-Alexander confirme que le groupe a confiance en lui-même, « en pratiquant notre identité malgré les circonstances ». Et c’est à l’extérieur et dans les fins de match, soit dans les situations les plus tendues, que l’équipe semble évoluer à son meilleur niveau. Le Thunder possède ainsi le sixième meilleur bilan loin de ses bases (15v-10v) et n’était pas loin de finir janvier avec une copie parfaite (9-1). Quant au « money time », toujours le mois dernier, les coéquipiers de « CP3 » ont remporté le dernier quart-temps avec 3.9 points d’écart en moyenne – la meilleure marque de la ligue.

« Cela montre nos progrès », déclare le meneur. « Quand on joue à l’extérieur, on doit être ensemble, soudé. Les équipes vont avoir des dynamiques et le public va se manifester. Notre confiance, en ce moment, quand le match est en jeu est sans doute à son maximum. Et on essaie de bien finir les rencontres, surtout quand on arrive dans les quatre-cinq dernières minutes. On sait que c’est là que ça se gagne. C’est là que les bonnes équipes se montrent. »