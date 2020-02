Coaches du mois de janvier : la jeunesse de Memphis récompensée

Anciens assistants de « Coach Of The Year », Nick Nurse et Taylor Jenkins ne pouvaient rêver meilleur départ pour leur première expérience comme « head coach ». Le premier a été champion NBA, et le second est l’entraîneur de l’équipe surprise de la saison puisque les Grizzlies sont 8e à l’Ouest avec un groupe très jeune. Point commun aux deux : ils viennent d’être élus « Coach Of The Month » de janvier.

Pour Nurse, c’est dans la continuité de la saison passée, mais il a sans doute plus de mérite puisque Kawhi Leonard n’est plus là, et il doit composer avec de nombreuses blessures. Malgré ces coups du sort, Toronto a remporté 12 victoires en 15 matches en janvier, et l’équipe affiche un meilleur bilan que la saison passée à la même date.

A l’Ouest, les Grizzlies ont remporté 11 matches sur 15 en janvier pour se hisser dans le Top 8, et Jenkins fait du super boulot avec un basket basé sur l’enthousiasme et le partage du ballon. A 35 ans, il est le plus jeune lauréat du trophée depuis Lawrence Frank en 2005.