La super réponse de Sekou Doumbouya à Dwane Casey

Le message de Dwane Casey à Sekou Doumbouya est semble-t-il passé ! Mercredi dernier, après une sixième prestation de suite sans saveur et un +/- de -20 en 7 minutes dans une défaite contre Brooklyn, l’entraîneur avait grondé le Français devant les journalistes en conférence d’après-match, lui reprochant d’avoir perdu cette flamme qui l’avait fait sortir de l’ombre en janvier.

Dans la foulée vendredi, le rookie récoltait carrément un DNP, et les menaces de renvoi en G-League étant d’un coup plus inquiétantes. Mais dimanche soir, contre Denver, l’ancien limougeaud s’est vu octroyer une nouvelle chance dans le cinq de départ, à la faveur de l’absence de Markieff Morris. Ce forfait, combiné à ceux de Blake Griffin, Luke Kennard et la sortie de Derrick Rose sur blessure, laissaient peu de chance aux Pistons face à des Nuggets qui venaient de gagner à Milwaukee. Et pourtant…

Une agressivité retrouvée

« Je me suis demandé si on allait tenir jusqu’à la mi-temps » reconnaît Dwane Casey. « On n’avait plus de joueurs (…) Avant le match, j’ai dit que l’énergie allait être un facteur déterminant. Denver a fini tard et s’est arraché contre Milwaukee, ils ont dû fournir beaucoup d’énergie avec moins de joueurs. Et finalement on était à plat, comme un pancake… Mais la second unit est rentrée et a joué. »

Après 7 minutes, Detroit était mené 28-7 ! Moment choisi par Doumbouya pour répondre à son entraîneur : le première année a sonné la révolte avec un 2+1, puis un layup et un nouveau 2+1. À la fin du premier quart-temps, les Pistons avait déjà gratté 7 points de leur retard. Après 6 minutes de repos, le natif de Conakry est revenu avec la même agressivité pour marquer 7 nouveaux points. De quoi reprendre l’avantage à la pause avec l’aide des remplaçants autour de lui.

« Bruce et Sekou ont vraiment bossé dans ce groupe. Ils ont maintenu notre énergie très haut et on s’en est tous nourri » soulignait Reggie Jackson après la rencontre. « On a commencé un petit run, ils ne revenaient plus en défense, on a continué à appuyer sur la transition, puis la second unit a apporté son étincelle » ajoute Bruce Brown, autre grand bonhomme de la soirée.

Bruce Brown, l’autre satisfaction de la soirée

Comme s’il en avait déjà fait assez, Sekou Doumbouya ne va plus mettre un point de la soirée. Et à côté d’un Reggie Jackson en jambes et d’un Andre Drummond bien meilleur après la pause, c’est justement Bruce Brown qui va profiter de la sortie de Derrick Rose pour faire son meilleur match en carrière : 19 points à 7/10, 10 rebonds, 8 passes. A l’arrivée, Detroit arrache une belle victoire en prolongation et elle fait du bien au moral.

« Quand je prends des rebonds, ça me permet de filer en transition, de pousser le ballon et de trouver des partenaires » note Brown, qui s’est aussi montré en défense. « Quand il réfléchit trop, il rate ses tirs » décrypte Dwane Casey. « Si tu joues comme il faut, que tu fais les bonnes lectures, que tu sais que tu es le meilleur shooteur dans ton spot – les corners – il t’arrivera de bonnes choses. C’est ce qu’il a fait aujourd’hui. Mais il savait que son premier job était de défendre sur Will Barton. Il a dû prendre le relais de Derrick en attaque mais il était vraiment concentré sur la défense avant ça, et a fait du bon boulot. »

« Il y aura des bons et des mauvais jours, des hauts et des bas » conclut l’entraîneur au sujet des performances de ses jeunes ouailles. « Certains jours, tu te demandes ce qu’ils font et pourquoi ils prennent ces décisions. Mais il y a des jours, comme aujourd’hui, où j’ai trouvé que la majeure partie du match, on a pris de bonnes décisions. » Un mot pour Sekou ? « J’ai été dur avec lui ces derniers jours, à insister sur les coupes, le mouvement. Je pense qu’il est revenu à ce qu’il est. Attaquer, courir, jouer avec passion, avec enthousiasme. »