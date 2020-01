Sekou Doumbouya prend une soufflante de Dwane Casey

Dwane Casey n’a pas ménagé son rookie cette nuit après la défaite des Pistons à Brooklyn. Alors que Sekou Doumbouya était dans le cinq majeur pour la 13e fois de la saison, son coach ne l’a laissé que huit minutes en tout et pour tout sur le parquet. Huit minutes désastreuses au cours desquelles Detroit a pris 20 points dans les dents.

« Je suis déçu de notre début de match. On doit trouver les solutions, trouver cinq, six ou sept joueurs qui vont pouvoir être compétitifs à un haut niveau, peu importe ce qu’il y a dans leurs contrats, il faut les trouver. Quand tu regardes notre rookie : 7 minutes et -20 au +/-… Je ne sais pas à quel point il faut mal jouer pour en arriver là, » a-t-il déclaré en conférence de presse d’après match. « Il faut qu’on l’aide à retrouver la flamme parce qu’il a perdu ce zeste, ce feu qu’il avait en lui sur ses premières semaines. On va le remettre sur pieds, c’est un gamin, on va l’aider à retrouver la flamme. »

De retour en G-League ?

Dwane Casey a évoqué la possibilité de renvoyer son rookie en G-League pour le remettre dans le coup.

« Il y a une chance pour qu’il retourne en G-League, juste pour avoir plus de temps de jeu, pour qu’il retrouve cette soif de vaincre, ses fondamentaux et qu’il ait plus de temps pour s’entraîner parce qu’on ne s’entraîne pas tant que ça. On va regarder tout ça. Il y a beaucoup de choses, c’est ça être un pro. Il a 18-19 ans, il a encore beaucoup à faire et doit continuer à grandir. Il a le talent, on doit juste continuer à le développer, pas seulement en tant que joueur de basket, mais aussi en tant que jeune homme. Il doit comprendre ce que ça veut dire d’être un pro. »

Il y a une semaine, face aux Kings, Dwane Casey l’avait déjà puni pour être arrivé en retard au shootaround matinal en le sortant du cinq majeur. Samedi soir, lors du précédent affrontement contre Brooklyn, il avait également souffert en rendant une copie à 0/5 au tir et seulement deux petits rebonds en 17 minutes. Et pendant ce temps, l’un de ses concurrents à l’intérieur, Christian Wood, enchaîne les bonnes performances.

La vie d’un rookie de 19 ans en NBA

Tout est allé très vite depuis le début du mois de janvier pour le rookie des Pistons. Sekou Doumbouya accuse-t-il le coup alors qu’il a participé à 15 matchs en moins d’un mois avec 28 minutes de temps de jeu en moyenne ?

La pause du All-Star Game aurait pu lui faire du bien, mais il faudra encore tenir deux semaines. Pas dit que Dwane Casey ait suffisamment de patience jusque-là, lui qui s’attendait à ce que le plus jeune joueur de son équipe traverse ce genre de moments. C’est aussi ça, la vie d’une rookie de 19 ans en NBA…

« Ça a été une constante sur les derniers matchs, mais encore une fois, il souffre mais ce n’est pas le seul fautif », a conclu le coach des Pistons qui a avancé la raison de la jeunesse pour expliquer le moment difficile que vit le rookie français. « Il représente le futur. On le force à débuter et à jouer dans une position délicate. Avant même qu’il ne commence à jouer, j’avais dit qu’il aurait des hauts et des bas, comme pour bon nombre de jeunes joueurs de cette ligue. Ce qu’il doit faire, c’est continuer à se battre, travailler, prendre plaisir dans le processus de progression et se comporter en professionnel. Et ça viendra. »