Mort de Kobe Bryant : les joueurs partagés sur le fait de garder les numéros 8 et 24

Markieff Morris, Quinn Cook, Spencer Dinwiddie, Jahlil Okafor, Mason Plumlee ou encore Zhaire Smith et Emmanuel Mudiay. Au total, une dizaine de joueurs a contacté la NBA pour demander à changer de numéro en hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna.

Pour autant, ce choix n’est pas unanime puisque d’autres joueurs, qui portent le 24 ou le 8, ont au contraire choisi de lui rendre hommage en le conservant. C’est le cas des deux coéquipiers, Lauri Markkanen et Zach LaVine.

« Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision » explique le Finlandais à NBC Sports. « Je ne ressens aucune pression. C’est notre choix. J’ai le sentiment qu’on peut lui rendre hommage en le portant pour que le numéro continue d’exister ou en le changeant. J’espère que tout le monde pourra respecter le choix de chacun. Désormais, le choix du numéro 24 a encore plus d’importance« .

Pour Zach LaVine, le port du numéro 8 est justement lié à Kobe Bryant, et le conserver renforce ce choix. « Je n’ai tout simplement aucune envie de le changer. Kobe fait partie des raisons pour lesquelles je le porte. Je vais continuer à le porter pour la même raison. »

Parmi les autres joueurs qui ont décidé de les imiter, on trouve Alize Johnson des Pacers : « On a besoin d’un modèle en grandissant, et j’avais Dieu et lui« . Pour Khem Birch, c’est quelque peu différent. L’intérieur du Magic porte le 24 en hommage à un ami décédé dont le joueur préféré était… Kobe Bryant.

En début de semaine, Norman Powell avait déjà annoncé qu’il conserverait le 24 car « je le porte à cause de Kobe. Mais s’ils décident de le retirer pour lui rendre hommage, j’en prendrai un autre. » Même raison pour Buddy Hield, l’arrière des Kings.

Quant à Rui Hachimura, il y a un double sens. D’abord, le « 8 » se traduit « Hachi » en japonais, et c’est un numéro qu’il porte depuis le lycée. Ensuite, le rookie des Wizards avait eu la chance de rencontrer Kobe Bryant lors d’un Final Four avec Gonzaga. « C’était un héros pour moi et il y a trois ans, il nous avait fait la surprise de nous offrir une paire spéciale de chaussures au Final Four. Il nous avait parlé de la Mamba Mentality, et de ce que les gens devraient faire avant de devenir des joueurs de basket.«