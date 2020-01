L’absence de Kyle Lowry au All-Star Game n’aurait « pas de sens » pour Nick Nurse

La pression monte en NBA à quelques heures de l’annonce des remplaçants pour le prochain All-Star Game et comme chaque année, il y aura des oubliés.

À Toronto, Nick Nurse refuse de croire que Kyle Lowry pourrait l’être. « Si ce gars n’est pas au All-Star Game, avec les dix-huit derniers mois qu’il a fait, les six derniers, et la situation de notre équipe, c’est incompréhensible. »

« Que quelqu’un qui connaît un peu le basket et la NBA ne le sélectionne pas, ça n’a pas de sens pour moi. Il n’y a même pas de débat. Pourquoi on en parle ? » interrogeait le technicien mardi soir après une victoire des Raptors contre Atlanta marquée par cette 3 771e passe de Kyle Lowry sous les couleurs de Toronto, faisant de lui le meilleur de l’histoire de la franchise dans le domaine – il en est même le meilleur tout court selon Vince Carter.

« Je suis constamment épaté par son jeu »

La statistique est historique, et même si le talent du meneur ne se calcule pas avec des chiffres, ceux qu’ils compilent à la tête de Raptors, deuxièmes à l’Est, devraient lui suffire à valider son ticket pour Chicago. Sans compter tous les intangibles qui en font ce joueur si précieux. « Je suis constamment épaté par son jeu, en dehors des points et des passes, comme tous ces passages en force qu’il prend » note Nick Nurse.

« Ce que je vois, et dont personne ne parle, c’est le nombre de fois où il passe un joueur de 2m10 et 115 kilos pour gratter un rebond. Le faire cinq fois par match, c’est incroyable. les passages en force, les ballons grattés, les actions décisives… On en parle, je sais, mais on devrait le faire encore plus car une fois de plus je pense que c’est ça son génie. » Un génie récompensé par un titre l’an passé après sept années à faire ses preuves au Canada, et confirmé cette saison avec ce bilan de 33-14 sans Kawhi Leonard.

« Il se bat. Si vous voulez faire une liste de qualités qui rendent les joueurs meilleurs, si vous cherchez quelqu’un pour une équipe, des gars qui se battent, il doit être au premier plan. Et il gagne hein, pas vrai ? Il a connu beaucoup de groupes différents durant ces huit années et il a été régulier. Le bilan est presque le même année après année. » Qu’il se rassure : comme chaque année depuis cinq ans, il sera sûrement All-Star.