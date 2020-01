Les premiers mots de Vanessa Bryant

Trois jours après le décès de Kobe Bryant, sa femme Vanessa a laissé un long message sur son compte Instagram aux côtés d’une photo de famille où posent le couple et leurs quatre filles.

La veuve de Kobe Bryant a tenu à remercier toutes celles et ceux qui soutenu sa famille et ses proches « dévastés » par cet événement tragique.

« Mes filles et moi tenons à remercier les millions de personnes qui ont manifesté leur soutien et leur amour dans cette période horrible. Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adoré, Kobe – le père fantastique de nos enfants, et ma belle et douce Gianna – une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une sœur incroyable pour Natalia, Bianka et Capri. »

Vanessa Bryant a également eu une pensée pour les sept autres victimes et leurs familles en deuil et va se préparer à « continuer à avancer » malgré la douleur.

« Nous partageons intimement leur chagrin. Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Je suis réconfortée de savoir que Kobe et Gigi savaient tous deux qu’ils étaient profondément aimés. Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans notre vie. J’aimerais qu’ils soient ici avec nous pour toujours. Ils ont été nos magnifiques bénédictions, qui nous ont été enlevées trop tôt. Je ne sais pas ce que nos vies nous réservent aujourd’hui, et il est impossible d’imaginer la vie sans eux. Mais nous nous réveillons chaque jour, en essayant de continuer à avancer parce que Kobe et notre petite fille, Gigi, brillent sur nous pour éclairer la route. »