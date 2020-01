Kyrie Irving : « On partageait tous quelque chose de vraiment très fort avec Kobe »

Forfait face aux Knicks et incertain mercredi pour la réception des Pistons, Kyrie Irving a finalement réussi à trouver la force de jouer et de surmonter son chagrin. En larmes lors de l’hommage à Gianni et Kobe Bryant, le meneur All-Star entretenait une relation très particulière avec l’ancienne légende des Lakers.

« Je ne suis pas le seul qui soit dans la douleur. Je ne veux pas pas qu’on se concentre sur ma relation avec lui car on partageait tous quelque chose de vraiment très fort avec lui » répond-il d’abord à la presse. « Pour moi, c’était tellement plus profond que le basket. »

Irving ne veut pas parler de lui mais les journalistes insistent, et il revient sur la naissance de cette relation maître-élève. « Je lui ai demandé de l’aide il y a 4-5 ans. Je traversais un gros vide sur le plan mental car j’étais incapable d’être aussi efficace que je le souhaitais. C’était la première personne que j’appelais, et on a eu de grandes discussions pendant des années, et c’était super. »

« Il vous aidait à trouver la solution au fond de vous-même »

Mais il a fallu du temps pour que Irving accepte et comprenne les conseils de Kobe. « Je lui ai demandé de l’aide, mais je crois que je n’étais pas prêt à être son élève. Un adage dit que lorsque l’élève est prêt, l’enseignant apparaît… J’avais ce type de relation avec lui, de relation de mentor, et j’étais capable de lui demander quoi que ce soit, même si j’étais nerveux ou craintif. C’était tellement facile d’aborder ce type de question avec le but d’aller chercher quelque chose de plus important que vous, et sur le fait d’essayer de laisser un héritage, ou son empreinte sur un match. »

Et Irving d’entrer dans le détail des relations que Kobe pouvait entretenir avec ses « jeunes élèves ». « Comment tu fais ça Kobe ? Comment tu fais pour être aussi génial ? Comment tu fais ? »… Quelques uns des jeunes Mambas essayaient de copier ce qu’il faisait. D’autres lui envoyaient des messages du type : « Comment tu fais pour gérer une période de maladresse ? ». Il répondait des trucs du genre : « Le meilleur shoot, c’est le suivant. Trouve une solution, et tu les emmerdes tous. » Des choses simples mais il vous aidait à trouver la solution au fond de vous-même. Toujours. »