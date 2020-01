Domantas Sabonis, un leader en apprentissage

A 14 points, 9 rebonds et 3 passes la saison passée dans un rôle de 6e homme de luxe, Domantas Sabonis avait placé ses pions. Cette saison, le fiston de la légende balte est carrément monté d’un cran pour devenir un candidat légitime, voire incontournable, pour le All-Star Game dans la conférence Est.

Auteur de son 2e triple double en carrière sous nos yeux au Moda Center dimanche dernier, avec 27 points, 14 rebonds et 11 passes, Sabonis n’a certes pas pu entraver la gloutonnerie offensive de Damian Lillard, mais il est clairement devenu la plaque tournante des Pacers.

Le roc des Pacers

Sans mot dire, à sa manière, à savoir aussi discrètement que possible, Domantas Sabonis s’impose de plus en plus inéluctablement dans la cour des grands. « La plus grosse différence pour moi cette saison est que j’ai l’opportunité de jouer un rôle de leader pour mon équipe », nous confiait-il ainsi dans les vestiaires. « Le staff m’a donné beaucoup de responsabilités et j’essaie d’en tirer avantage. »

Et comment ! A 18 points, 13 rebonds et 5 passes de moyenne, Sabonis est une véritable usine à basket. Une machine à double double. A vrai dire, il est même le 3e joueur de la ligue derrière Giannis Antetokounmpo et Andre Drummond dans le domaine, avec 36 en 44 apparitions. Tout en étant le 6e meilleur rebondeur de la Ligue.

« J’essaie simplement d’être agressif quand je suis sur le terrain. On a connu beaucoup de blessures cette saison, donc je dois être agressif pour aider l’équipe de toutes les manières possible. Les gars ont tous répondu présent pour hausser leur niveau de jeu et j’essaye simplement de les trouver en bonne position. Je trouve qu’on s’en sort bien et notre alchimie continue de s’améliorer. On arrive de mieux en mieux à se trouver car on sait où les uns et les autres vont se placer. »

Joueur d’équipe s’il en est, toujours à s’effacer derrière le collectif, Sabonis ne va plus pouvoir se réfugier longtemps derrière cette politique volontaire d’effacement. Promu leader des Pacers en attendant le retour de Victor Oladipo, le All Star local qui va revenir cette nuit pour le coup, l’ancien de Gonzaga a fait mieux qu’assurer l’intérim.

Alors que Myles Turner et Malcolm Brogdon, deux autres piliers du groupe, ont été « in & out » des rotations de Nate McMillan, Sabonis est le roc de l’équipe, sa valeur sûre.

« Je dois être encore plus vocal »

Est-ce que le jeune Lituanien apprécie ce rôle de leader, nouveau pour lui en NBA ? Sa réponse fuse : « Oui, bien sûr et je pense que j’ai encore une grosse marge de progression dans ce domaine. C’est seulement ma quatrième saison dans la Ligue et ma première dans ce rôle en tant que titulaire. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je veux m’améliorer. Je dois être encore plus vocal pour mener l’équipe. »

A le voir distribuer le cuir pour ses coéquipiers, poser des écrans pour libérer ses arrières ou tout simplement les encourager tout au long du match – même depuis le banc, où il ne passe certes plus beaucoup de temps, il est effectivement étonnant de se rendre compte que Sabonis est seulement titulaire à temps plein pour la première saison de sa carrière.

Réduit à un rôle de faire-valoir pour sa saison rookie du côté d’Oklahoma City, Sabonis a bien grandi depuis. Finis le temps de jeu en discontinu et les possessions où il se postait dans le coin sans toucher la gonfle. Domas est désormais le créateur n°1 pour ses Pacers. Leader encore en apprentissage dans l’Indiana, il garde ses ambitions intactes pour la suite de la saison.

« Je suis très fier de l’équipe. On a beaucoup d’armes dans cette équipe. Même avant la saison, beaucoup de gens nous mettaient un peu sur le côté et le fait qu’on soit là où on en est maintenant, et la manière avec laquelle on joue, c’est très positif. On produit du basket de haut niveau mais on ne veut pas s’en satisfaire, on veut continuer à progresser chaque jour et on a encore beaucoup de choses à améliorer. »

Actuellement 6e de la Conférence Est à 30 victoires pour 17 défaites, les Pacers ont effectivement une belle carte à jouer cette saison. Derrière les Bucks, et les Sixers (s’ils veulent bien se mettre en ordre de marche), les Pacers semblent être l’équipe la plus équilibrée une identité bien en place et une superstar qui revient dès ce soir.

Propos recueillis à Portland