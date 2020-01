Kemba Walker réfléchit encore à changer son numéro en hommage à Kobe Bryant

Spencer Dinwiddie a été le premier à opérer ce changement de numéro exceptionnel en cours de saison. Le joueur des Nets a été profondément touché par le décès de Kobe Bryant et il a décidé de finir cette saison avec le numéro #26, abandonnant ainsi le #8.

Dans la foulée, The Athletic nous a appris que Moe Harkless et Terrence Ross ont fait la même chose, en changeant leur numéro #8 pour respectivement le #11 et le #31. Kemba Walker, lui, n’a pas encore franchi le cap.

« J’y réfléchis », assure le meneur des Celtics. « Mais je n’ai pas encore pris de décision. J’ai un immense respect pour Kobe et chacun vit son deuil différemment. Je pense aussi honorer sa mémoire en portant son numéro. Kobe jouait dur chaque soir, et je voudrais lui rendre hommage en faisant pareil. On verra bien. »

Il faut rappeler que l’ancien des Hornets avait déjà changé de numéro de maillot durant l’été, suite à son arrivée à Boston. En effet, il ne pouvait conserver son #15, retiré par les Celtics pour honorer la carrière de Tom Heinsohn.

En attendant, Kemba Walker et les Celtics ont déjà joué deux matches depuis dimanche soir et l’annonce de la mort de la légende des Lakers. L’émotion est toujours présente.

« C’est encore difficile, c’est une énorme perte », poursuit le All-Star, après la victoire de Boston à Miami. « C’est Kobe Bryant… C’est compliqué d’être sur le terrain, mais il faut bien jouer. C’est la meilleure chose à faire, il aurait voulu ça, en tant que féroce compétiteur. On doit respecter ce sport en son honneur. »