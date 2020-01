Magic – Celtics : Kemba Walker gagne son duel avec Evan Fournier

Boston démarre pied au plancher ce match sous le soleil de Floride, et ajuste la mire sans se faire attendre malgré les absences de Jaylen Brown et Jayson Tatum. Kemba Walker et Gordon Hayward mettent tous leurs tirs, et Orlando semble encore un peu avoir la tête dans les vestiaires. Evan Fournier réveille les siens et comme un grand, le Français ramène les siens à une possession (18-16).

Nikola Vucevic et Khem Birch se montrent à leur tour, de loin pour le premier, et au rebond pour le Québécois. Mais c’est « More Champagne » qui prend les choses en main (10 points déjà !), et Markelle Fultz signe quelques gestes qui redonnent le sourire après deux premières saisons difficiles dans la ligue. Le Magic est bien dans ses baskets et il a déjà oublié le début de match canon des Celtics (30-24).

La seconde unité locale a les crocs, et la défense des Floridiens gêne les visiteurs. Seul Kemba Walker peut se démener, mais le Magic garde le momentum, sous les yeux de Thierry Henry, présent au premier rang de l’Amway Center. Brad Stevens est passablement remonté contre les siens, et Terrence Ross répond à un gros dunk de Daniel Theis pour donner 16 points d’avance (46-30). Kemba Walker est le seul Celtic à jouer à son vrai niveau, et il plante dans tous les coins.

A ses côtés, Vincent Poirier fait un peu le ménage dans la peinture, et Orlando s’endort quelque peu, assommé par les exploits de Walker, vraiment intenable. Evan Fournier lui répond en allant chercher des points près du cercle, mais Walker est en fusion (19 points dans le second quart-temps) et Boston est revenu à quatre points du Magic à la pause (57-53).

Les Celtics changent de braquet

Le momentum est pour Boston et la mi-temps n’a pas coupé leur élan. Hayward prend les tickets shoots, et Fournier lui répond, malgré le manque de réussite aux tirs de ses coéquipiers. Nikola Vucevic sort son hook préféré, mais Grant Williams ne flanche pas et plante quelques shoots de loin. Boston souffle dans le cou des Floridiens, qui ne sont pas sereins (64-62). Le pivot monténégrin est dans une bonne période, mais Hayward se réveille et prend confiance sur son tir extérieur.

L’ancien ailier du Jazz passe la vitesse supérieure, tandis que Javonte Green s’organise un petit concours de dunks personnel, avec trois gros dunks en transition. En sortie de banc, Brad Wanamaker apporte toute sa malice à la baguette et Boston a pris les devants à l’entame du dernier quart-temps (82-77).

Orlando a la tête sous l’eau depuis de longues minutes, et les joueurs du Massachusetts poursuivent leur marche en avant. Le show Kemba Walker reprend, et l’ancien Hornet met tout le monde d’accord en marquant huit points en deux temps, trois mouvements. Evan Fournier tente de lui répondre, mais Boston prend le large (95-81). Le duo Fournier-Vucevic s’accroche, et le natif de Charenton donne un coup de boost énorme pour faire douter les Celtics.

À trois minutes du terme, le Magic n’est qu’a deux possessions après une banderille de Ross (103-98). Mais Kemba Walker met le ballon sous le bras, et ses coéquipiers ferment la porte à double tour en défense. Le quintuple All-Star sert Theis poste bas, puis Smart dans le corner, avant de conclure lui-même sur la ligne des lancers-francs. Le Magic ne peut que constater les dégâts, Boston conclut ce match en beauté et s’impose à l’extérieur (109-98). Sans Jayson Tatum, ni Jaylen Brown, mais aussi Enes Kanter.