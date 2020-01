Dallas récupère Willie Cauley-Stein

En quête de taille sous le cercle suite à la blessure de Dwight Powell, Dallas vient de récupérer Willie Cauley-Stein. Ce dernier quitte en effet Golden State pour rejoindre le Texas.

L’ancien King ne faisait pas partie des plans à long terme des Warriors, qui récupèrent simplement le second tour de Draft 2020 d’Utah et font quelques économies dans une saison déjà perdue, tout en libérant une place dans l’effectif et en évitant de voir le pivot activer sa « player option » à 2.3 millions de dollars pour l’an prochain.

Avec sa taille et sa capacité à aller vite d’un cercle à l’autre, Willie Cauley-Stein peut être utile, surtout dans le jeu rapide de Dallas et avec Luka Doncic à la baguette. Quant à Justin Patton, tout juste arrivé, il va être coupé.