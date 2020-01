Jordan Brand et Nike dévoilent les maillots du All-Star Game 2020

Huit maillots comme le nombre de lignes de métros à Chicago, identifiables à leurs couleurs. Nike et Jordan Brand ont justement décidé de reprendre les huit même couleurs, avec du bleu et du rouge pour le All-Star Game, du violet et du orange pour le Rising Stars, etc.

L’étoile présente sur le devant du maillot possède six branches, comme sur le drapeau de la ville, et on peut aussi y voir un clin d’oeil aux six titres des Bulls. Rappelons que Jordan Brand affiche son logo uniquement sur les maillots du All-Star Game, et qu’ils sont en vente sur le Nike Store depuis cette nuit.