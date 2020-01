Nike : Chicago et Space Jam à l’honneur pour le All-Star Game

Il y en aura pour tous les goûts ! Cette année, Nike et Jordan Brand ont joué la carte de la présentation groupée. 18 paires d’un coup. Il faut donc faire un peu de tri.

Le thème principal, c’est Chicago. On retrouve les couleurs des Bulls sur deux Air Jordan 1, la Air Jordan 3, la Kyrie 6 et la Air Jordan 34, dont les lacets sont pour la première fois recouverts d’un zip.

Mais attention, la Windy City, ce n’est pas que le rouge et noir. Le drapeau de la ville intègre du bleu ciel et du rouge. C’est pour cette raison qu’on retrouve ces teintes sur la KD12.

Du vintage pour Converse

On trouve ensuite beaucoup de références différentes. Les 90’s pour la Why Not Zer0.3 (Russell Westbrook), Space Jam pour la LeBron 17, le Gatorade pour la PG4 (Paul George) et l’employé du mois pour la Zoom Freak 1 de Giannis Antetokounmpo.

Enfin, Converse joue la carte de la nostalgie et des coloris simples d’antan.

Sortie les 14 et 15 février pour la plupart de ces paires.

