James Johnson retrouve son rôle de couteau-suisse à Miami

Ecarté du groupe en début de saison, la faute à une condition physique jugée insuffisante par le Heat, James Johnson a été patient et il est désormais pleinement de retour dans la rotation d’Erik Spoelstra.

Sur les huit derniers matchs (sept disputés), il tourne ainsi à 9.9 points à 60% de réussite et 4.1 rebonds de moyenne en 19 minutes de jeu. Face aux Kings, en l’absence de Jimmy Butler, il a même réalisé son meilleur match de la saison avec 22 points (9/11 au tir), 6 rebonds, 3 passes et 2 contres, retrouvant son rôle de couteau-suisse.

« Je n’ai blâmé personne d’autre », répond-il ainsi lorsqu’on lui demande comment il a regagné sa place. « Comme je l’ai dit, j’ai le plus grand respect pour Coach Spo et il ne vous mettra pas dans cette position sans raison. Si vous êtes dans cette position, alors vous vous êtes probablement fait ça vous-même ».

Contrairement à Dion Waiters, James Johnson a donc simplement travaillé en silence.

« Je ne me suis jamais laissé aller mentalement. Je suis honnête. Je restais concentré, je faisais le travail que j’avais à faire. Je sais que ce n’était pas leur faute et qu’il fallait se regarder dans le miroir. Et je l’ai fait. »