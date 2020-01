Deandre Ayton marche sur les Knicks

Tout avait pourtant bien commencé pour les Knicks qui retrouvaient Marcus Morris dans leur cinq de départ. Après un bon passage de Taj Gibson, c’est lui qui plante un 3-points pour donner un premier avantage à New York (13-11). À la baguette, Elfrid Payton est sobre dans un match très haché. Beaucoup de fautes dans la raquette. Beaucoup de lancers, et ça profite aux Knicks avec Julius Randle pour le « and-1 » (21-13).

Côté Suns, Devin Booker monte doucement en température, mais le banc des Knicks résiste bien avec un très bon passage du tandem Ntilikina – Robinson. On les retrouve pour un alley-oop pour ponctuer ce bon premier quart-temps (32-25).

Bien que maladroit, le Français pèse sur le jeu, et c’est lui qui décale Bobby Portis pour le 3-points. Les Knicks gardent la main sur le match grâce à ses remplaçants. Mike Miller sort tout de même sa paire Ntilikina – Robinson, et Phoenix en profite. Ricky Rubio est plus à l’aise face à Payton, et Ayton aussi face à Randle. À l’arrière, Booker pique un ballon au milieu de terrain et s’en va inscrire un panier facile.

Phoenix est passé devant, et c’est Deandre Ayton qui enfonce le clou sur un rebond offensif (49-44). New York est dans les cordes au plus mauvais moment. Ricky Rubio a mis la main sur le match, et les Suns signent un 12-0 pour atteindre la pause avec six points d’avance (58-52).

Ricky Rubio, le maestro

Au retour des vestiaires, Phoenix cherche le KO. Ayton est bien trouvé près du cercle, et Booker prend le dessus sur ses défenseurs. Morris résiste mais les Suns insistent (75-63). Mike Miller a compris : il faut renvoyer la paire Ntilikina – Robinson sur le parquet.

Il y a du mieux en défense, mais les Knicks perdent R.J. Barrett qui se tord les deux chevilles sur un drive. On ne le reverra plus. Derrière, Frank Ntilikina bâche Elie Okobo dans un duel franco-français. Le meneur remplaçant des Suns prend sa revanche ensuite à 3-points, et Phoenix aborde le dernier quart-temps avec onze unités d’avance (90-79).

La suite ? Un festival Rubio-Ayton. Le meneur espagnol est dans un grand soir, et il sert ses intérieurs dans le bon tempo. D’abord Cheick Diallo puis Aron Baynes, et ensuite Ayton au-dessus du cercle. Les Knicks se font piéger à chaque fois dans le dos, et Ayton enchaîne les alley-oops. Trois au total, dont le dernier pour donner 28 points d’avance (118-90). Il reste deux minutes à jouer. Le public siffle, les deux coaches ouvrent leur banc, et les Suns décrochent une victoire qui fait du bien au moral.