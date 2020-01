Sekou Doumbouya, une précocité qui impressionne

Où s’arrêtera Sekou Doumbouya ? Les observateurs français de longue date, avec une idée de son potentiel, auront une réponse plutôt optimiste à cette question. Le reste du monde est en train de rejoindre le wagon.

Titulaire pour la première fois de sa carrière il y a deux semaines, après un début de saison en G-League, le Français a multiplié les bonnes prestations depuis, dont plusieurs face à de sacrés clients, jusqu’à terminer la nuit dernière meilleur marqueur de son équipe dans une belle victoire au TD Garden de Boston. « Je veux toujours prendre le meilleur joueur adverse » lance-t-il alors qu’il doit effectivement s’occuper d’un Kawhi Leonard, d’un LeBron James ou encore d’un Gordon Hayward cette nuit.

« On a bien joué ensemble, on a bien partagé le ballon, on est à 60% de réussite aux tirs et 28 passes décisives je crois (30 en réalité, ndlr), c’est très bien » a-t-il commenté après la rencontre. « Tout le monde était sur la même longueur d’onde. On était prêt. »

« Dans cinq ans, il portera Detroit sur ses épaules… Même si à la vitesse à laquelle il progresse, je ne suis pas sûr qu’on devra attendre aussi longtemps. »

Et il aura été le symbole de l’efficacité qu’il évoque : le Français a inscrit 24 points à 10/13 en 28 minutes. « C’est simple pour moi, c’est normal » assure-t-il. « Il faut jouer son jeu, ne pas en faire trop. » Plus facile lorsqu’on a la confiance de tous ceux qui l’entourent, témoignée dans nos colonnes il y a quelques jours. « C’est important pour tous les joueurs, rookie ou pas, de se sentir à l’aise. Quand tout le monde aime ton jeu, ton état d’esprit, tout, tu te sens bien, libre de jouer ton jeu. »

Résultat : il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la franchise à atteindre la barre des 20 points, et le quatrième plus jeune de l’histoire de la ligue à atteindre les 24 unités, derrière Kobe Bryant, LeBron James, Dwight Howard – et devant Kevin Durant. « C’est le Prince. Vous verrez, dans cinq ans, il portera Detroit sur ses épaules » prédit Markieff Morris. « Même si à la vitesse à laquelle il progresse, je ne suis pas sûr qu’on devra attendre aussi longtemps. » Tout est dit, mais il va maintenant falloir confirmer avec son style si particulier.

« Les gens disaient que j’étais nonchalant parce que je suis plus ou moins tranquille… Mais je suis prêt à jouer » prévient-il, tandis que son coach rappelle qu’il ne lui fait aucun cadeau.

« Qu’il s’agisse de respect ou pas, le gamin mérite son temps de jeu. On doit le former car on en est là actuellement, mais je le répète, ce n’est pas comme si on lui donnait les choses. Il les a méritées » conclut ainsi Dwane Casey.