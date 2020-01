Nike x 2K20 : une PG4 givrée pour les gamers

Le 17 janvier, une PG4 « Gatorade » sera disponible dans les magasins. Le lendemain, une variante de ce coloris arrivera spécialement pour ceux qui se baladent dans les rues du quartier de NBA 2K20.

Le motif est assez similaire, mais l’ambiance est beaucoup plus claire, avec un bleu glacé, relevé par quelques touches de jaune fluo.

Pour obtenir cette chaussure, il faudra trouver un des quatre panneaux « PG4 x Gatorade GE » cachés dans le quartier du mode carrière. Ensuite, il faut le scanner avec l’appli SNKRS de Nike, ce qui permet de débloquer le droit d’acheter la paire « en vrai. »

Cette opération se déroulera jusqu’au 25 janvier.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Jordan Why Not Zer0.3 qui intègre un amorti articulé et un strap au milieu du pied tout en conservant un look agile.