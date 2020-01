Les Pelicans arrachent leur duel d’équipes déplumées face aux Pistons

Il manque du monde pour ce Pistons – Pelicans. Blake Griffin, Luke Kennard et Reggie Jackson d’un côté, Brandon Ingram, Jrue Holiday, JJ Redick, Derrick Favors et Zion Williamson. Soit peut-être huit titulaires sur dix…

Mais comme l’expliquera Alvin Gentry après le match, c’est l’opportunité pour d’autres joueurs de se montrer, et c’est ce que fait Jahlil Okafor. Le pivot est bien mis en orbite par Lonzo Ball, puis il se débrouille tout seul, et il est à la base d’un 11-0 au milieu du premier quart-temps qui offre le contrôle du match à son équipe (16-28), bien secondé par un Nicolo Melli qui profite également des nombreuses absences pour se faire plaisir.

Comme d’habitude, c’est Derrick Rose qui apporte du rythme et du punch en attaque. C’est d’abord Langston Galloway qui l’aide à recoller, et le meneur est lancé dans une belle imitation de Tony Parker, en attaquant le cercle puis en se jouant des défenseurs adverses grâce à ses appuis et sa technique sous le cercle.

Sauf que Jahlil Okafor est déchaîné, et si les arbitres lui laissent passer un énorme porter, l’intérieur s’amuse en s’approchant du panier à l’envi. À la mi-temps, les visiteurs ont toujours la main sur la rencontre (52-63).

Derrick Rose rate le hold-up…

L’écart reste stable dans le troisième quart-temps, même si Sekou Doumbouya s’active et que Derrick Rose remet une nouvelle fois du rythme, et face à ce match qui s’échappe, Dwane Casey décide de sortir Andre Drummond pour faire rentrer Christian Wood. Il faut quelques minutes pour que le choix fasse son effet mais, propulsé par l’inévitable Derrick Rose, et secondé par le duo Sviatoslav Mykhailiuk – Sekou Doumbouya, l’intérieur fait le travail.

Les Pelicans n’arrivent plus à marquer, alors que Zion Williamson lutte pour ne pas s’endormir sur le banc, et Derrick Rose égalise finalement (102-102) à 30 secondes de la fin ! Le meneur a même l’occasion de réaliser le hold-up parfait mais son shoot avec la planche ressort et les deux équipes doivent donc disputer une prolongation.

L’occasion pour les visiteurs de retrouver leurs esprits. Lonzo Ball inscrit deux tirs importants qui redonnent cinq points d’avance aux siens (104-109). Jaxson Hayes en remet une couche en rattrapant un airball de son meneur et c’est finalement plié. Les Pistons n’ont plus l’énergie pour revenir et s’inclinent (110-117) pour permettre à la troupe d’Alvin Gentry (15 victoires – 26 défaites) d’empocher sa 9e victoire sur les 13 derniers matchs. Pour Dwane Casey et les siens (14 victoires – 27 défaites), c’est par contre une 12e défaite sur les 15 dernières rencontres…