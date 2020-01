Sacramento : Richaun Holmes ne reviendra pas tout de suite

A la lutte pour la 8e place à l’Ouest, les Kings vont devoir se passer de leur meilleur intérieur depuis le début de saison. Absent depuis deux matches, Richaun Holmes souffre de l’épaule droite, et la franchise vient d’annoncer qu’il serait absent pour une durée d’environ deux à trois semaines. Plus précisément, sa blessure sera examinée à nouveau, et ce n’est qu’ensuite que son retour sur les parquets sera envisagé.

En conséquence, c’est Harry Giles qui devrait continuer à débuter les rencontres sous les panneaux dans un cinq très « small ball » aux côtés de Nemanja Bjelica et d’Harrison Barnes, tandis que Dewayne Dedmon est réapparu sur le banc.

Il faut rappeler que Marvin Bagley, touché au pied, est aussi retourné à l’infirmerie depuis 15 jours.