Kobe Bryant évoque les moments les plus difficiles de sa carrière

Invité du podcast « All the smoke » animé par Matt Barnes et Stephen Jackson, Kobe Bryant est revenu sur ses moments les plus compliqués durant sa carrière aux Lakers. Avant de pouvoir jouir de son statut de superstar, l’arrière a notamment souffert de ne pas pouvoir jouer autant qu’il l’aurait voulu. La faute à son coach de l’époque d’après lui, Del Harris n’ayant pas eu la volonté de développer les jeunes joueurs.



« Il y a eu quelques moments difficiles. Perdre en finale contre les Celtics en 2008 a été dur, rappelle-t-il. Avant ça, au début de l’aventure, je ne jouais pas. En arrivant en tant que rookie, je savais que j’allais passer par là. Je voulais retourner à l’école parce que j’ai senti que mon coach de l’époque, Del Harris, voulait s’assurer de ne pas favoriser les jeunes. Au bout du compte, il faisait l’inverse, même des choses qui n’étaient pas très justes. Mes deux-trois premières années ont été un cauchemar. »

Le déclic lors du lockout

Drafté en 1996, Bryant a effectivement été limité à 15 minutes par match lors de son année rookie (26 minutes en « sophomore »). C’est finalement lors de la saison du lockout, en 1998-1999 (la dernière de Del Harris, rapidement évincé), qu’il a pris son envol.

« Je voyais mes camarades de Draft jouer 30-35 minutes, montrer de quoi ils étaient capables, et moi je restais assis, scotché sur le banc. J’étais vraiment énervé, je pensais que j’aurais dû aller à l’université. C’était la partie la plus difficile. (En 98-99) J’ai commencé comme ailier et j’ai eu sept matchs d’affilée avec un « double double » ou quelque chose comme ça (cinq en réalité, ndlr). Je n’ai alors plus jamais quitté le cinq majeur. »

Bryant ne mentionne pas en revanche les années où les Lakers étaient au fond du trou, lors des trois dernières années de sa carrière (deux fois 14e, une fois dernier de la conférence Ouest), mais aussi après le départ de Shaquille O’Neal en 2004. Les Angelenos avaient alors connu trois saisons difficiles avec deux éliminations au premier tour des playoffs par les Suns.

Mais Kobe, lui, était au sommet de son art à cette époque, comme en 2005-2006, aux côtés de Smush Parker, Kwame Brown mais aussi Ronny Turiaf, saison où il a culminé à 35.4 points de moyenne avec 27.2 tirs tentés par match. Aucun joueur n’a pris autant de tirs en moyenne sur une saison régulière depuis. Plutôt un bon souvenir donc pour le « Black Mamba »…