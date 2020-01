Le Jazz se découvre un banc

Sept victoires de suite, 12 succès en 13 matches… L’équipe en forme du moment est à trouver du côté de Salt Lake City, et depuis l’arrivée de Jordan Clarkson, le Jazz est quasiment irrésistible. Certes, certains succès sont obtenus à l’arraché mais ce n’est pas ce que retient Quin Snyder. « La manière de jouer est plus importante que la victoire » répète-t-il, et la bonne nouvelle, c’est que ses joueurs combinent manière et succès.

« Les joueurs jouent avec davantage de concentration et plus d’attention sur les détails » souligne le coach du Jazz dans le Deseret News. « Le résultat est qu’on joue de manière plus efficace quand on est plus précis. »

Cette efficacité se retrouve dans l’adresse, la circulation de la balle, mais aussi dans les rotations. Quin Snyder peut désormais s’appuyer sur son banc, et de plus en plus.

« Parfois quand vous avez de nouveaux visages, ça élève plus ou moins le niveau » constate Georges Niang. « J’y pensais récemment. Quand il y a de nouvelles têtes, ils apportent de la vie, une nouvelle énergie, et désormais ça débouche sur une grosse série, et on a besoin de la maintenir. »

« Ça leur donne confiance en nous, mais ça nous donne aussi confiance en nous »

Arrivé cet été, Emmanuel Mudiay fait partie de ces joueurs qui semblent avoir franchi un cap. « Les gars avancent ensemble et ils sont soudés. On est de plus en plus à l’aise, les uns avec les autres » ajoute l’ancien meneur des Knicks, tandis que son coach apprécie de pouvoir soulager ses titulaires.

« On essaie de garder le groupe soudé mais aussi que tout le monde soit le plus frais possible. Face aux Knicks, on a été en mesure de distribuer davantage le temps de jeu et c’est bien. Notre banc fait vraiment du bon boulot, et à chaque match, c’est un peu différent car c’est en fonction des oppositions. Mais nos gars sont soudés. »

Pour Georges Niang, c’est à la fois une bonne chose que de reposer les titulaire, mais aussi de saisir l’opportunité de se montrer. « À chaque fois que les titulaires peuvent sortir, on est très contents. À chaque fois qu’on a l’opportunité de jouer, surtout dans ce type de situation, on peut jouer de manière un peu plus libre, et c’est motivant. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de pression car il faut tout de même faire son boulot. Ça leur donne confiance en nous, mais ça nous donne aussi confiance en nous. »