Myles Turner joue mieux depuis qu’il a coupé… les réseaux sociaux

À l’instar d’un LeBron James en playoffs, Myles Turner a décidé de couper les réseaux sociaux, et d’y lire ce qu’on écrit sur lui. Si le contact avec les fans est important, cela peut aussi être la source de frustration et de perte d’énergie. Le pivot des Pacers en a fait l’expérience alors qu’il avait pris la saison par le mauvais bout.

Après un match compliqué à Philadelphie il y a un peu plus d’un mois avec un match-up compliqué face à Joel Embiid (3 points à 1/8 au tir en 29 minutes), il a donc tranché dans le vif en désactivant Twitter et Instagram.

« Dès que j’ai coupé les réseaux sociaux, j’ai commencé à mieux jouer, » indique-t-il. « Je ne perdais plus de temps à scroller les tweets, les posts et autres conneries de ce genre. Les réseaux sociaux, ça vaut ce que ça vaut. Pour quelqu’un dans ma position, ça peut parfois être nuisible. Tu entends des choses, tu vois passer ton nom, apparaître à certains endroits. Tu ne peux pas y prêter attention si tu veux te sentir bien dans ta peau ».

Le changement a été radical, particulièrement depuis une quinzaine de jours, Myles Turner étant plus efficace et plus à l’aise dans son rôle, sans que lui ou Domantas Sabonis ne se marchent sur les pieds.

Pour un usage plus raisonnable et d’ordre professionnel

Il a notamment pour mission de ne pas privilégier le tir à 3-points par rapport à l’attaque au poste bas où il doit également se montrer plus agressif en allant davantage sur la ligne des lancer-francs, ce qu’il a réussi à faire sur les deux derniers matchs avec 19 tentatives, soit autant que lors des six matchs précédents. L’assistant Popeye Jones lui répète souvent que plus il représentera une menace près du cercle, plus il libérera d’espace pour ses coéquipiers.

« J’ai dû faire un peu d’introspection, » poursuit-il. « C’est facile de dire que tu veux prendre 20 tirs par match ou scorer 20 points. Mais je suis dans une super équipe avec des gars qui jouent. Je dois m’intégrer à tout ça (…). J’ai continué à regarder de la vidéo, à travailler davantage sur mon shoot. Je suis plus à l’aise avec mon tir aujourd’hui, j’y vois plus clair ».

Plus à l’aise dans ses baskets, Myles Turner a réactivé ses comptes depuis, principalement pour des raisons professionnelles. À côté de ça, il en fait sans doute un usage plus raisonnable depuis qu’il a identifié que les commentaires à outrance le concernant pouvaient lui porter préjudice.

« Soit les fans t’aiment, soit ils te détestent, c’est comme ça que je le vois. Je ne peux pas prêter attention à ce genre de choses. La seule raison pour laquelle j’ai réactivé mes comptes, c’est parce que je n’avais pas le choix, j’avais certaines obligations avec certaines marques. Sans ça je serais probablement resté hors des réseaux sociaux ».