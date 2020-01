Paul George en plein brouillard

27 sur 91. C’est le bilan aux tirs de Paul George depuis cinq matches, et ça donne un affreux 29.7% aux tirs pour l’arrière/ailier All-Star. Alors qu’il évoquait son appréhension pour aller au contact après ses deux opérations aux épaules, il s’est fait violence face aux Kings en attaquant le cercle. Certes, il a pris 25 tirs, et c’est positif, mais il n’en a mis que 6…

« J’ai en tête d’aller au cercle, d’être agressif et physique » explique-t-il au LA Times. « Je vais aux endroits que je souhaite, et je prends les tirs que je souhaite… C’est juste que je suis sur une série où les tirs ne rentrent pas. Mais je me suis bien senti, j’étais à l’aise, et c’est tout ce qui me rend heureux. »

Heureusement pour les Clippers, l’effectif est assez riche pour compenser cette maladresse, et il faut d’ailleurs se souvenir que les hommes de Doc Rivers avaient très bien géré son absence en début de saison.

« C’est à ça qu’on reconnaît les équipes championnes NBA » estime Kawhi Leonard, qui sait évidemment de quoi il parle. « Au coeur des playoffs, le meilleur joueur ne va pas réussir de grands matches tous les soirs. Cela peut être un remplaçant ou un autre titulaire qui vont réussir de grands matches, et nous aider à gagner. Il faut simplement continuer à retenir les leçons de ces expériences et garder en tête qu’on peut tous faire gagner un match. »

Qu’en pense Doc Rivers, qui essaie justement de ne pas trop tirer sur la corde avec ses deux stars ?

« On fait simplement nos systèmes, et si Paul est démarqué, il est démarqué… Et s’il ne l’est pas, il fait circuler la balle. Paul est un important centre d’intérêt pour la défense adverse. On le voit. Les shooteurs effraient les équipes adverses, et ça ne fait aucun doute. Si Paul n’est pas capable de prendre un tir, il fait circuler la balle et c’est un autre qui prend le tir. Et ça nous va. »

En clair, Paul George ne force pas de tirs, et c’est simplement un problème de maladresse, comme les shooteurs, et plus généralement les joueurs NBA, en vivent au cours d’une saison.