LeBron James a 35 ans : les images de son premier match NBA

Depuis cette nuit, et le match face à Dallas, LeBron James a joué 1 230 matches en saison régulière, en profitant même pour donner une 9 000e passe en carrière. Sa longévité est aussi exemplaire que son immense talent.

Alors qu’on tire le bilan de la décennie et qu’il fête ce lundi son 35e anniversaire, l’ailier des Lakers est tout simplement le meilleur joueur de sa génération, et l’un des meilleurs de tous les temps. Et tout a commencé le 29 octobre 2003 sur le parquet de Sacramento, l’une des meilleures équipes de l’époque. L’une des plus spectaculaires, et tous les projecteurs sont braqués sur celui qu’on surnomme « L’Elu ».

« Je n’avais jamais connu une telle atmosphère autour d’un rookie », se souvient Doug Christie. « Même avec Shaquille O’Neal, alors qu’on avait été drafté en même temps, ce n’était pas aussi énorme. »

Plus de 300 journalistes ont fait le déplacement à Sacramento, et on vient de toute la planète pour voir le phénomène. Est-ce que le gamin de 18 ans va être écrasé par la pression ou au contraire illuminer le monde de la NBA ? Avec 25 points, 9 passes, 6 rebonds et 4 interceptions, l’ailier rend une copie digne de sa future carrière.

Déjà, il s’affirme comme un leader alors qu’il a en face de lui de sacrés clients. Il faut dire que les Cavaliers sont très faibles, et son charisme et son talent lui permettent illico de prendre les clés de l’équipe.

Déjà comparé à Magic Johnson…

« Il était très loquace, dirigeant ses coéquipiers à la Magic Johnson. Il a lancé des : « Let’s go ! Watch that ! » C’était impressionnant, car habituellement, on ne voit pas ça chez les rookies », racontera Doug Christie. « Parfois, on est nerveux et on essaie d’en faire un peu trop. Sa maturité et son calme lui permettent de faire venir le jeu vers lui », observait Peja Stojakovic. « Je me souviens avoir pensé qu’il jouait comme un joueur qui avait deux ou trois saisons dans les jambes », conclut Chris Webber.

Autre élément frappant : son physique. Ce n’est pas un enfant dans un monde d’adultes. « Il ressemblait à Jordan et Clyde Drexler, mais en plus puissant. Il ressemblait à Magic Johnson, mais en plus athlétique. Ça a surpris tout le monde », se souvient Tony Massenburg. « En début de match, je l’ai posté. J’ai attrapé la balle et je me suis enfoncé vers lui. Il n’a pas bougé ! », poursuit Doug Christie.

L’arrière des Kings, aujourd’hui consultant TV, restera dans l’histoire de ce match pour une raison bien particulière. « Je serai toujours celui qui était derrière LeBron sur son premier dunk… »

Si c’est Sacramento qui s’impose finalement (106-92), LeBron James n’a pas loupé ses débuts, annonciateurs d’une saison rare à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne. Comme il le fera pendant les 16 années suivantes.

« Quelques joueurs NBA m’ont carrément dit qu’il allait gagner 10 titres de champion… », s’étonnera Chris Webber. « Comment peut-on dire ça d’un joueur qui sort du lycée ? »

Certes, c’était exagéré, mais avec huit Finals de suite, trois titres NBA, quatre trophées de MVP et aujourd’hui un trophée de meilleur sportif de la décennie, ces « quelques joueurs « ne sont pas tombés bien loin…