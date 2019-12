[Programme de la soirée] Attention à l’indigestion

Seuls les Hornets et le Thunder sont au repos ce soir, et il y a donc 14 matches au menu, de 23h00 à 4h30. C’est costaud, et on retiendra quatre affiches qui feraient de belles séries de playoffs. A l’Est, il s’agit de Boston – Toronto et de Miami – Philadelphia. Même ce Bucks – Magic est intéressant, d’autant que Giannis Antetokounmpo est absent, et ça équilibre les débats.

A l’Ouest, les deux plus belles affiches seront très tardives avec Portland – LA Lakers et LA Clippers – Utah. Pour le plaisir, on aura un oeil sur ce Warriors – Mavericks avec Luka Doncic et ses coéquipiers qui auront pour mission de mettre fin à la belle série de victoires de Golden State.